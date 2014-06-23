В Народном совете Запорожья убеждены, что за счет бюджета города финансируются сепаратисты на востоке Украины

Киев. 23 июня. УНИАН. И.о. председателя Народного совета Запорожья Василий Душный заявляет, что за счет запорожского бюджета финансируются сепаратисты на востоке Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний момент в Запорожье продолжает свою деятельность преступная группировка «енакиевских», - сказал Душный. Он продемонстрировал разработанную с участием общественности схему структуры «енакиевской группировки» в Запорожье. По словам Душного, до банкротства доводятся местные строительные фирмы, оказывается давление на ИT-компании, предпринимателей на рынках.

Как сказал Душный, «в Запорожье тема сепаратизма и группа «енакиевских» связаны воедино». Он утверждает, что «енакиевские» «реализуют свои коррупционные схемы, выводя деньги на донецкие фирмы, расторгают многолетние договоры в интересах енакиевских компаний». «После чего многомиллионные суммы, выведенные из города, направляются на финансирование сепаратистов», - отметил Душный.

Кроме того, по его словам, «ставленники «енакиевской группировки» остались и в правоохранительных органах».

«Сегодня ко мне начали приходить представители общественности, бизнеса, органов местного самоуправления, рядовые сотрудники коммунальных предприятий, которые предоставляют факты, говорящие о произволе «енакиевской преступной группировки», - сказал Душный.

Он отметил, что наблюдаются попытки «убрать одних людей и завести других», а во всех сферах, где можно «быстро собрать наличные», «преступные схемы четко работают под группой «енакиевских».

Душный подчеркнул, что на сегодняшний день не предпринимаются активные меры для обезвреживания этой группировки. «У нас есть все доказательства, у нас есть счета, на которые аккумулируются эти деньги. Каждый день из города Запорожье «вымывается» и переводится на счета в донецкую компанию не менее 2,5 млн грн», - сказал он.

В то же время, назвать эту компанию Душный отказался, ссылаясь на возможность уголовного преследования.

Кроме того, Душный сообщил, что два месяца назад направлял заявление в Генеральную прокуратуру, однако с того времени ничего не изменилось, ситуация лишь ухудшилась. «Группа «енакиевских», «донецких», которая сегодня работает, и руководство города и области – они поняли, что прошло время, и никакого сдвига нет, что это просто безнаказанность», - считает он.