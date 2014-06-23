Председатель координационного совета антиколлекторов и правозащитников Украины настаивает на доработке и принятии закона о конвертации валютных кредитов

Киев. 23 июня. УНИАН. Законопроект о переводе кредитных обязательств в иностранной валюте в гривневые по курсу Национального банка Украины на момент выдачи кредитов должен быть принят Верховной Радой, но требует доработки.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН, заявил председатель координационного совета антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда», директор юридического департамента международного антикоррупционного комитета Федор Олесюк.

«Наша позиция в том, что законопроект стоит принять, но его следует доработать», - сказал Олесюк.

Активист отметил, что правильной является позиция законопроекта, что деньги должны быть пересчитаны по курсу НБУ на момент выдачи кредита и списаны пеня и штрафные санкции, которые насчитаны заемщику, но не были заплачены.

«Но неправильный вопрос относительно тех вкладчиков, которые уже заплатили. Это стимулирование неплательщиков не платить и дальше. Потому что те люди, которые платили, остаются в проигрыше», - сказал он.

Активист также настаивает на том, что законопроект должен быть дополнен несколькими законодательными актами.

В частности, предлагается ввести запрет на деятельность коллекторских компаний, провести компенсацию или предоставить социальное жилье заемщикам, которые утратили с 2008 года ипотечное имущество, которое было единственным жильем заемщика.

«Мы считаем, что необходимо создать следственную комиссию, которая бы разобралась в целом, что происходит с валютными кредитами», - отметил он.

Олесюк также предлагает законодательно обязать Национальный банк создать типичный кредитный договор и запретить банкам его изменять.

Активист также считает, что необходимо запретить законодательно взыскание комиссий, страховых платежей.

«Единственным платежом за использование кредита должна быть фиксированная процентная ставка», - сказал он.

Олесюк уверен, что если дополнить законопроект указанными дополнениями, то он решит множество проблемных вопросов с заемщиками.

Как сообщал УНИАН, банкиры в свою очередь заявляют об экономической необоснованности принудительной конвертации валютных кредитов в гривневые по курсу и процентной ставке, которые значительно ниже рыночных. По данным банкиров, количество заемщиков – физических лиц, имеющих на сегодняшний день обязательства по валютным кредитам, не превышает 50 тыс. человек и составляет 0,1% от общего количества вкладчиков банков. По мнению банкиров, такая конвертация валютных вкладов по нерыночным условиям приведет к дестабилизации работы всей банковской системы, неспособности банков выполнять свои обязательства и даже к коллапсу валютного рынка с последующей резкой девальвацией гривни. По подсчетам банкиров, убытки банков от реструктуризации ипотечных кредитов в валюте путем их конвертации по курсу Нацбанка 7,99 грн/долл. могут достичь 16 млрд грн.