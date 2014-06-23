«Айдар» планируют расформировать и вывести из зоны АТО – командир батальона

Киев. 23 июня. УНИАН. Батальон «Айдар» собираются расформировать и вывести из зоны АТО из-за того, что и.о. министра обороны Михаила Коваля неправильно информировали о ходе боя 17 июня вблизи Луганска.

Об этом сообщил командир 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Сергей Мельничук на пресс-конференции в УНИАН.

«Последний наш скандальный бой 17 июня, о котором ходят слухи, когда все обвиняли в том, что мы самовольно пошли в наступление на Луганск, а на самом деле это была контратака», - заявил он.

По словам Мельничука, «на позиции наших войск было совершено нападение, и в результате некоторых событий батальону пришлось «выдвинуться», чтобы отбить нашу технику и наших солдат, в результате чего линия фронта подвинулась на 16 км. В операции принимал участие не только наш батальон, нам помогали десантники, пехотинцы, в результате чего была возвращена техника, была освобождена часть солдат и были захвачены позиции противника, захвачено много вооружения российского производства - ПТРК (противотанковые комплексы российского производства), очень много СПГ-9, РПГ-7, очень много боеприпасов, гранат и патронов».

«После этого боя пришло распоряжение, чтобы часть оставила позиции, которые занимает, окопы непосредственно перед городом Луганск, отошла вглубь на основное место дислокации с последующим выведением из зоны АТО, передачей батальона в оперативное командование (ОК) «Юг» и последующим расформированием батальона», - рассказал командир батальона.

Также Мельничук опроверг обвинения в том, что он покинул подразделение во время боя. «Когда велся бой, я был на передовой, и это могут подтвердить бойцы моего подразделения», - заявил он.

По словам комбата, «когда мы получили приказ о расформировании, через два часа у нас стояли машины из ОК «Юг», чтобы забрать полевые кухни, средства связи, медицинское оборудование, то есть, мои люди еще стоят в окопах, еще защищают государство, а у нас уже забирают средства для лечения».

«Приказ о расформировании был подписан и.о. министра обороны 20 июня, до 23 июня нас должны были уже вывести из зоны АТО», - сообщил Мельничук, однако заметил, что он «докричался» до президента Украины через секретаря СНБО.

Секретарь СНБО «Андрей Парубий провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, и было устное распоряжение приостановить действие этого приказа о расформировании, и должен был бы выйти письменный приказ и.о. министра обороны о запрещении расформирования 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», - заявил он.

По убеждению Мельничука, Коваля и Порошенко «неправильно информировали о ходе событий, произошедших 17 июня, и эта клевета привела к бурным событиям, которые сейчас начинают развиваться».

«Батальон формировался из местных, и если батальон будет выведен за пределы территории области, их семьи останутся без защитников, что может спровоцировать конфликт», - сказал он.

Также Мельничук заметил, что батальон «Айдар» во время успешной операции ночью освободил город Счастье, в котором расположен стратегический мост через Северский Донец и теплоэлектростанция. «За одну ночь мы переместили линию фронта более чем на 70 км», - сказал он.

Заместитель командира 8-й афганской сотни Самообороны Майдана Сергей Вилов заявил, что «когда в батальоне было 350 человек, им выдали всего 120 автоматов. Когда нужно было давать продукты питания на 350 человек, выдавали из расчета на 150 человек, объясняя это тем, что они не могут идентифицировать тех людей, которые там, потому что у них нет документов. Но этот батальон был сформирован из Самообороны Майдана, из многих, у кого сгорели документы».

«Вооруженные силы не предоставили ни одного бронежилета, все обеспечено благодаря Майдану и спонсорам», - добавил Вилов.

Как сообщал УНИАН, в комментарии и.о. министра обороны Михаила Коваля от 18 июня говорилось о том, что решение о штурме террористических группировок, которые дислоцируются в Луганске, руководство батальона “Айдар” приняло без согласования и координации своих действий с руководством АТО.

Как отмечалось в комментарии, 17 июня руководство батальона, личный состав которого задействован в выполнении заданий в рамках антитеррористической операции, самовольно, без согласования и координации своих действий с руководством АТО, решило самостоятельно штурмовать террористов в Луганске. Во время марша бойцы батальона попали в засаду, которую устроили боевики. Террористы вели шквальный огонь из автоматического оружия и гранатометов. Приняв неравный бой, бойцы батальона “Айдар” вызвали подкрепление в штабе АТО.

Руководство штаба приняло немедленное решение о предоставлении помощи. К месту столкновения с боевиками были отправлены две боевые оперативные группы. В результате ожесточенного столкновения среди украинских военнослужащих есть убитые и раненые. Террористы также понесли большие потери.

Министерство обороны официально заявило, что этот случай произошел из-за несанкционированного принятия решения командованием батальона “Айдар” на проведение активных боевых действий.

Учитывая факты самовольного принятия решений, некоординированности своих действий с руководством АТО Минобороны предложило подчинить батальоны территориальной обороны, которые задействованы в выполнении заданий в рамках антитеррористической операции, руководству АТО.