Структуры разыскиваемого экс-министра МВД Захарченко продолжают незаконно контролировать "Закарпатполиметаллы" – комитет кредиторов

Киев. 24 июня. УНИАН. Компании, принадлежащие экс министру Министерства внутренних дел Виталию Захарченко, который сейчас находится в розыске, даже после смены власти в Украине продолжают незаконно контролировать единственное в стране золотодобывающее предприятие "Закарпатполиметаллы".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель компании кредитора Cengart Financial Inc Дмитрий Зайцев, который также является главой комитета кредиторов.

По его словам, после начала промышленной добычи золота в 2000 году компания Cengart Financial Inc (CFI) совместно с другими инвесторами вложила в предприятие 4 млн долл. Однако руководство предприятия через некоторое время привело его к убыткам.

«Несколько лет предприятие успешно проработало, а потом было блокирование дальнейшего инвестирования, просчеты по деятельности предприятия... Это привело к тому, что предприятие было полностью остановлено», - сказал Зайцев.

Он сообщил, что после этого Пенсионный фонд в 2008 году инициировал банкротство предприятия, при этом были утверждены требования о возврате средств кредиторам на сумму около 47 млн грн, в том числе компании Cengart 4 млн грн.

Комитет кредиторов предложил на должность арбитражного управляющего Тятьяну Петик, которая своими усилиями за 2 года восстановила инвестиционную привлекательность предприятия.

«После того, как предприятие было полностью подготовлено к продаже, начался непонятное и безосновательное давление со стороны налоговой инспекции и налоговых органов ... Налоговая действовала по указаниям Виталия Захарченко, и довольно существенное влияние на эту ситуацию имел бывший глава налоговой Клименко», - отметил Зайцев.

Он сообщил, что налоговая незаконно через суд меняли арбитражных управляющих, которые лишили компанию Cengart Financial Inc кредиторских требований и за бесценок распродавали имущество предприятия.

«Они выставляют комплекс с существенными нарушениями... признают, что торги не состоялись и осуществляют продажу этого имущества за 4,5 млн грн», - сказал глава комитета кредиторов.

По его словам, "Закарпатполиметаллы" были незаконно проданы фирмам, связанным с Захарченко - «Карпатская рудная компания», и «ГГП Бриком». При этом активы, которые имели высокую ценность – обогащенную руду, стоимость которой составляла около 25 млн грн, они получили и вовсе бесплатно.

В тоже время он сообщил, что даже несмотря на то, что Захарченко уже около 4 месяцев находится за пределами Украины, суды продолжают игнорировать факт незаконности продажи «Закарпатполиметаллов».

«Сейчас уже руководство компании готовит обращение в международные инстанции. Но надеемся пока на решение вопроса здесь, непосредственно в Украине, и на то, что те лица, которые принимали решение вопреки закону, опомнятся и сделают то, что нужно было сделать», - подчеркнул Зайцев.

Он сообщил, что 26 июня в Хозяйственном суде Закарпатской области состоится слушание дела относительно незаконности продажи. При этом Зайцев выразил надежду, что там судьи примут законное решение.

Справка УНИАН. «Закарпатполиметаллы» было создано в 1999 году для разработки и эксплуатации Мужиевского золотодобывающего комплекса. Это единственное в Украине золотодобывающее предприятие. За время своей работы оно поставило в казначейство Украины 840 кг золота.

С декабря 2006 года «Закарпатполиметаллы» прекратило хозяйственную деятельность.

Постановлением Хозяйственного суда Закарпатской области от 9 июня 2008 года было возбуждено дело №16/89 о банкротстве «Закарпатполиметаллы» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.