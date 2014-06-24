ВОО «Народная люстрация» объявила всеукраинский конкурс антикоррупционных проектов «Время действовать»

Киев. 24 июня. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Народная люстрация» объявила всеукраинский конкурс антикоррупционных проектов «Время действовать», целью которого является привлечение граждан к люстрационным процессам в государстве, поиску и воплощению в жизнь эффективных методов борьбы с коррупцией.

О начале конкурса председатель оргкомитета мероприятия Леонид Хомяков объявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, прием конкурсных проектов продлится до 20 августа 2014 года. Итоги конкурса и торжественное награждение победителей состоится 2 сентября.

В конкурсе могут принимать участие общественные объединения, любые юридические, а также физические лица в возрасте 18 лет и старше. Участники конкурса могут присылать работы в оргкомитет вместе с заполненной формой, размещенной на сайте: lustraciya.org/konkurs.html. Все проекты будут размещены в открытом доступе на сайте конкурса после проверки на соответствие условиям.

Конкурс проводится в трех номинациях: лучшая общегосударственная программа; лучшая региональная программа (на уровне области, района, города); лучший метод преодоления коррупции в отдельном среде или в типичной ситуации.

По результатам конкурса будет сформирован пул из проектов-победителей, который предложат реализовать на государственном уровне под контролем общественности президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде.

В состав жюри конкурса вошли 10 человек из числа общественных активистов и политических деятелей, в частности государственный деятель, Герой Украины Степан Хмара; депутаты Киевсовета Рена Назарова и Игорь Луценко; политический эксперт, директор Института проблем гражданского общества Виталий Кулик; общественный деятель, председатель Люстрационного комитета Егор Соболев; правозащитник, председатель ОО «Комитет по вопросам коррупции» Виталий Ищенко и другие.

Присутствовавший на пресс-конференции Хмара убежден, что эта инициатива ВОО «Народная люстрация» должна стимулировать граждан к активности.

«Это нужно для того, чтобы общество привыкло и чувствовало свою ответственность и потребность контролировать власть. Среди той массы проектов вырисовывается видение людей, их активность. А люди чувствуют, что нужно им в первую очередь для того, чтобы жизнь становилась нормальной, чтобы люди чувствовали, что с ними считаются, что они полноценные граждане, что власть становится порядочной ... И мы должны помнить, что власть должна, прежде всего, руководствоваться высшим нравственным законом, потому что если этого не будет, то никакие юридические нормы не дадут позитивных результатов. И второе: если общество на высших ступенях не желает бороться с коррупцией, то все усилия законодательного порядка результатов не дадут», - подчеркнул Хмара.