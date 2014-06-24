Группа инвесторов просит провести расследование деятельности строительной компании «Давир-Финанс»

Киев. 24 июня. УНИАН. Группа частных инвесторов просит президента Украины Петра Порошенко и Генеральную прокуратуру провести расследование деятельности строительной компании «Давир-Финанс» и способствовать восстановлению прав обманутых собственников квартир.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимир Лесик.

«Более 50 семей, вложивших свои средства в строительство жилья, которое взяла на себя обязательство построить компания «Давир-Финанс», стали жертвами мошеннических действий владельца компании Романа Ивченко», - сказал он.

По его словам, бизнесмен Ивченко через ряд компаний «незаконным путем присвоил около 10 млн грн и нанес убытков государству на сумму 3,5 млн грн».

«За ним «шлейфом» тянется… нанесение государству убытков на сумму 3,5 млн грн. и уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах», - сообщил Лесик.

Присутствующий на пресс-конференции директор «Научно-практичного медицинского реабилитационно-диагностического центра МОЗ Украины» Олег Панченко добавил, что в результате недобросовестных действий подконтрольной Ивченко компании возглавляемое им госучреждение не смогло завершить свой ремонт, на который авансом было выделено порядка трех миллионов гривень.

Панченко сообщил, что хозсуд Киева принял решение о возмещении центру нанесенного ущерба, но до сих пор средства так и не поступили.

«До настоящего времени решение хозяйственного суда Киева не выполнено», - сказал он.

Справка УНИАН. Строительная компания «Давир-Финанс» была создана в 2008 году в Донецке. Компания является застройщиком жилищных комплексов в городе Ирпень (ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок» и «Колокол») и в Киеве («Русановский»).