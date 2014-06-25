В Черновцах появится огромный спортивный комплекс

Это будет первый проект в рамках стратегического сотрудничества компаний Град Инвест и Sport Life.

Ультрасовременный физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя: спортивный бассейн 25 метров, огромный тренажерный зал, укомплектованный новейшим американским оборудованием, 5 залов для занятий йогой, аэробикой и танцами. Также новостройка будет включать в себя детский спортивный комплекс с бассейнами и занятиями для детей от 0 до 14 лет.

Комплекс будет расположен в самом центре Черновцов на улице Героев Майдана (возле ТРЦ Майдан). Его смогут посещать более чем 10 000 жителей Черновцов, а также их дети. Он станет тренировочной базой для местных спортивных Федераций и команд. Его пропускная способность позволит ежегодно проводить более 50 спортивных соревнований, в т.ч. детских.

Как отметил Владимир Руснак, директор по развитию компании Град Инвест:

«При строительстве спортивного комплекса будут использованы лучшие материалы и современные технологии. Этот проект был разработан ведущими творческими мастерскими США и является типичным проектом международной сети фитнес-клубов Sport Life. К выполнению подрядных работ будут привлечены местные организации на условиях тендера, который будет объявлен в ближайшее время. Общая стоимость проекта составит более 35 млн. грн.»

В свою очередь, Александр Степанов, генеральный директор Sport Life Development, добавил:

«Новый Sport Life в Черновцах - это уже 42-й спортивный комплекс нашей сети. Это будет один из лучших спортивных заведений Украины. Дополнительным преимуществом для наших будущих гостей будет возможность посещения еще и других наших клубов в любом городе нашей страны. И мы благодарим наших партнеров - Град Инвест, а также депутатам городского совета, за поддержку этого проекта. Уже начиная с 2015 года в Черновцах начнется массовая популяризация здорового образа жизни и привлечение всех слоев населения, особенно детей, к спорту ».