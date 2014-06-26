Профсоюз Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) просит президента Украины проверить законность действий руководства концерна

Киев. 26 июня. УНИАН. Координационный совет трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать в проверке законности действий генерального директора концерна Александра Пивнюка.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель пресс-службы КРРТ Павел Билоножко.

«От имени нашего трудового коллектива я хотел бы обратиться к президенту нашей страны, чтобы он обеспечил наши права как граждан Украины», - сказал он.

По словам Билоножко, на сегодняшний день в Донецкой и Луганской областях продолжают незаконно ретранслироваться российские телеканалы на украинских частотах. При этом руководство концерна отказывается отключить электроснабжение на транслирующие эти каналы телевышки и продолжает проводить платежи за электроэнергию в этих областях.

«По данным мониторинга трансляции телеканалов, в Луганской и Донецкой областях государственное вещание отсутствует. Частично транслируются развлекательные и рекламные блоки, но во время трансляции блока украинских новостей картинка исчезает», - отметил он.

Присутствующая на пресс-конференции директор департамента работы с органами власти, связей с общественностью и международного сотрудничества концерна Марина Помазанова сообщила, что ежемесячно на оплату электроэнергии за телерадиовещание по всей территории Украины КРРТ должен тратить 10-12 млн грн.

«Можете спокойно это поделить пропорционально, и вы узнаете, сколько необходимо на вещание в Донецкой и Луганской областях», - сказала она.

«Если вы считаете, что это адекватная плата за то, что на ресурсе, принадлежащем украинским каналам, транслируются российские каналы и концерн за это платит, то мне кажется, что ситуация доведена до абсурда», - добавила Помазанова.

При этом она отметила, что на сегодняшний день задолженность концерна перед украинскими энергопоставляющими компаниями составляет порядка 10 млн грн. В свою очередь задолженность за трансляцию в Донецкой и Луганской областях, по её словам, сейчас полностью погашена.

«Те небольшие средства, которые уплачиваются частными каналами, идут полностью на оплату именно в Донецкой и Луганской областях, с учетом того, что на западные области приходятся только небольшие поддерживающие суммы», - подчеркнула директор департамента.

Как сообщал УНИАН, в начале июня координационный совет трудового коллектива Концерна РРТ обвинила генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеуказанных людей проводится финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств концерном для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

В свою очередь, Госспецсвязи опровергло данную информацию и заявило, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны прежнего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.

Видео-запись пресс-конферении: http://www.unian.net/multimedia/video/867-koordinatsionnyiy-sovet-trudovogo-kollektiva-kontserna-rrt-obraschaetsya-k-prezidentu-ukrainyi.html