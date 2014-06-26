Общественный совет при Минздраве выражает поддержку работе министра Мусия и выступает за роспуск парламента

Киев. 26 июня. УНИАН. Общественный совет при Министерстве здравоохранения выражает поддержку позиции президента Петра Порошенко, работе нынешнего министра здравоохранения Олега Мусия и выступает за роспуск Верховной Рады.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили члены Общественного совета при Минздраве Украины: Роман Ступницкий, и.о. председателя ОС при Минздраве, член правления ВООО «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции»; Людмила Петренко, Международная диабетическая ассоциация Украины; Игорь Найда, ВОО «Фонд конструктивных инициатив «Третья сила»; Наталья Преображенская, БФ «Благотворительный фонд спасения детей Украины от Чернобыльской катастрофы».

По словам членов ОС, Мусию за почти четыре месяца работы удалось сломать коррупционные схемы и сделать политику ведомства и тендерные процедуры открытыми.

«Этот министр является принципиальным человеком, который понимает ситуацию в системе здравоохранения и предоставлении медицинской помощи, в частности. Человек, который знакомился с системой здравоохранения многих европейских стран. Эти четыре месяца свидетельствуют, что его шаги как менеджера достаточно целенаправленные», - отметил Найда, подчеркнув, что работа министра является систематизированной, а кадровая политика открытой.

«Минздрав сегодня стремится стать лидером в сфере здравоохранения. А это тоже кое-кому не нравится, потому что привыкли, что министр здравоохранения – это человек, которому сказали, он промолчал и ушел с тем бюджетом, который ему дали. Такого на сегодняшний день не может быть. Мы благодарим президента Порошенко, который заявляет, что только при поддержке общественности можно решить все дела в стране. Уверен, что при поддержке общественности и президента Украины мы примем другой бюджет в этом году, где сфера здравоохранения станет значительно лучше. Я думаю, что президент это понимает. Если не понимают этого депутаты, то депутатам ВР нынешнего созыва пора уже слагать свои полномочия», - сказал Найда, выражая позицию общественности.

«Общественность против смены руководства Минздрава. Мы также поддерживаем президента, что эта Верховная Рада должна сложить свои полномочия. Другая ВР должна проголосовать за как минимум 6% - на здравоохранение граждан Украины. И цели, которые декларировали Майдан и президент, должны быть достигнуты», - подчеркнула Петренко.