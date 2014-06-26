В СПУ заявляют о нелегитимности съезда, на котором председателем партии был избран Рудьковский

Киев. 26 июня. УНИАН. В Социалистической партии Украины заявляют о нелегитимности съезда, на котором председателем партии был избран внефракционный народный депутат Николай Рудьковский.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил Петр Устенко, отметив, что остается председателем Социалистической партии и планирует обратиться по поводу нелегитимного съезда в суд и прокуратуру.

«Я действующий председатель, начиная с XVIII съезда», - заявил Устенко.

Говоря о легитимности съезда, который проводился 21 июня с участием Рудьковского, Устенко отметил, что были нарушены, в частности, все процедуры подготовки и проведения мероприятия.

«Это, я думаю, скажет Минюст, и скажут в судебном порядке, на это дадут ответ», - сказал Устенко.

Он назвал съезд «фарсом». «Чтобы сказать, что съезд состоялся, он должен получить легитимизацию в Минюсте. На сегодняшний день он нелегитимен. Поэтому еще раз говорю, что он (Рудьковский – УНИАН) не является председателем (СПУ). Если Минюст легализует, тогда он станет, возможно, председателем», - сказал Устенко.

Кроме того, он сообщил, что 21 июня съезд покинули и не захотели голосовать представители девяти областных организаций Соцпартии, еще часть делегатов из других организаций также покинули мероприятие, а представители двух областных организаций вообще не приехали.

Устенко также отметил, что прокуратура и милиция должны не допустить дальнейшей фальсификации партийных документов.

«Были фальсифицированы моя подпись, печать и поданы документы, что он (Рудьковский – УНИАН) якобы избран председателем на сегодняшний день», - сказал Устенко.

«Что касается легализации съезда, мы должны дождаться, какие Рудьковский подаст документы на проведенный съезд, а затем будем их обжаловать», - сказал он.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции член политсовета СПУ Денис Русак высказал мнение, что должно было состояться то же событие, что и в 2006 году, когда «при содействии Александра Мороза легализировались в политике северодонецкие сепаратисты, которые находили свое место под прикрытием других политических партий».

Он напомнил, что в 2011 году СПУ исключила Рудьковского из состава политсовета, в 2012 году – из рядов партии.

«Возникает вопрос: как он мог очутиться в 2013 году в Социалистической партии? Настоятельно, с угрозами и давлением тогдашний глава Администрации (президента – УНИАН) Лёвочкин интегрировал нам и вернул Николая Рудьковского – развивать социалистическую идею уже под руководством председателя аппарата», - сказал Русак.

Кроме того, он отметил, что Рудьковский, «зная, что он не может быть избран, решил изменить устав (Соцпартии – УНИАН), не согласовывая эти положения ни с руководством, ни с членами партии, не проведя никаких консультаций по этому поводу».

Русак отметил, что нельзя допустить возвращения в политику тех людей, против которых выступает общество.

«За Рудьковским стоят непосредственно те, кто насаждал его нам в партию: это и Лёвочкин, и другие члены Партии регионов», - сказал Русак.

Русак также отметил, что нельзя допустить возвращения в политику тех людей, против которых выступает общество, и тех депутатов которые 16 января проголосовали за диктатуру для украинского (законопроект 3879), среди которых был и Рудьковский. «За Рудьковским стоят непосредственно те, кто насаждал его нам в партию: это и Левочкин, и другие члены Партии регионов», - сказал Денис Русак.

В свою очередь секретарь политсовета СПУ Анатолий Башловка сообщил, что сегодня ему звонили по телефону с угрозами об убийстве.

«Я после этой пресс-конференции иду в милицию и подаю заявление», - сказал он.

Кроме того, Башловка сообщил, что первому секретарю партии Юрию Ткаченко повредили рулевые тяги в автомобиле.

«Мы воспринимаем это как угрозы. А перед этим ему тоже угрожали, его жизни», - отметил Башловка.

Он высказал мнение, что все, кто был связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, не имеют права быть в политике, а «такие люди, как Николай Рудьковский, не имеют никаких прав, ни моральных, ни других прав, присутствовать в политикуме».

Устенко отметил, что правоохранительные органы должны расследовать факты угроз в адрес Ткаченко и Башловки. Он также сказал, что накануне съезда Ткаченко звонил один из помощников Рудьковского с угрозами, после чего был поврежден его автомобиль.

Как сообщал УНИАН, 21 июня пресс-служба Рудьковского проинформировала, что съезд Социалистической партии Украины в Киеве избрал его единым председателем.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/49337

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/878-ofitsialnoe-zayavlenie-sotsialisticheskoy-partii-ukrainyi-otnositelno-popyitki-zahvata-partii-nikolaem-rudkovskim.html