Медицинская реформа в Украине провалилась - эксперт

Киев. 27 июня, УНИАН. Медицинская реформа в Украине провалилась.

Об этом сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель ОО «Институт правовых исследований и стратегий» Андрей Роханский.

По его словам, «эта реформа определенных целей достигла - разогнала поликлиники и организовала центры первичной медико-санитарной помощи и центры семейной медицины или семейные амбулатории, но на этом достижения, которые являются сомнительными, с нашей точки зрения, и закончились». Он добавил, что план реформ, согласно которому «должна была проведена реорганизация вторичной медицинской помощи, предоставлена экономическая самостоятельность лечебным учреждениям», остановился в 2013 году и не выполнен. Роханский отметил, по результатам реформы, «медицинская помощь приближена к людям, но все административные услуги, в частности, выдача больничных листов, имевшие спрос, они отдалились» и больничные нередко выдаются в других учреждениях, которые удалены от пунктов предоставления помощи.

Роханский сообщил, что в ряде областей, в ряде районов города Киева появились врачи семейной медицины, которые были за 6 месяцев переориентированы с других специальностей, которые не владеют педиатрией и это порождает много проблем. Он подчеркнул, что квалификация семейных врачей находится не на достаточно высоком уровне.

Член Комитета по реформированию системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве Украины, врач безотлагательных состояний, координатор медицинской службы Майдана Максим Ионов сообщил на пресс-конференции, что реформа экстренной медицинской помощи была неэффективной. Он назвал провальным проекты «Единая система 112», на который выделялись огромные средства, а также очень «сильно разрекламированный и крайне необходимый проект «Национальный проект «Своевременная помощь». По его словам, эти проекты показали, что «это были сугубо проекты, на которых «отмывались» средства, огромные финансовые ресурсы». Он подчеркнул, что «существенно ничего не изменилось, кардинальных изменений в системе нет». Ионов отметил, что «статистика у нас «дутая» и до сих пор не определен тот показатель прибытие за десять минут к больному (речь идет о том, что машина экстренной медицинской помощи должна прибыть к пациенту не позже, чем через 10 минут - УНИАН), сколько жизней спасено, ведь для меня как для врача намного более важный показатель, сколько я и за какое время довез больного до стационара».

Ионов отметил, что является негативным и прекращение с 1 января деятельности специализированной службы, которая является частью экстренной медицинской помощи. По его словам, таким образом, пациенты были лишены «квалифицированной специализированной помощи», в частности речь идет о случаях острых инфарктов, и острых инсультов.

Волонтер паллиативной помощи Мария Шевченко рассказала на пресс-конференции, что сама была в ситуации, когда в Голосеевском районе города Киева, родственников паллиативного пациента, который страдает от боли из-за онкологического заболевания, направляли от одного структурного подразделения Центра первичной медико-санитарной помощи ко второму, но рецепт на необходимые лекарства выписали только после вмешательства общественной организации. По ее словам, обезболивающие лекарства для онкобольного были получены только на третий день хождений по инстанциям.

Представитель Международной благотворительной организации «Ромский женский фонд «Чирикли» Зола Кондур отметила, что есть случаи дискриминации ромов по предоставлению им медицинской помощи, то есть, есть случаи отказа медиков от предоставления такой помощи. По ее словам, в Украине проживает, по неофициальной статистике, от 200 до 400 тысяч ромов, а по официальной статистике - около 48 тысяч. Она отметила, что важно, чтобы была включена в перечень профессий такая профессия как ромский посредник, которые будут помогать людям при решении вопросов, касающихся получения людьми этой национальности качественной медицинской помощи. По ее словам, такие посредники нужны и для других «не защищенных групп».

Представитель ассоциации участников заместительной поддерживающей терапии Украины (город Киев), Евразийская сеть людей, которые употребляют наркотики, Андрей Яровой отметил, что на сегодняшний день достаточно сложная ситуация для людей, которые являются участниками программы заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ). Он отметил, что прежние потребители инъекционных наркотиков, жизнь которых зависит от программы ЗПТ, сильно страдают от политической нестабильности в Украине. По его словам, на сегодняшний день лишены лекарств те, кто проживает в Крыму, в восточных областях Украины.

На пресс-конференции Роханский представил ежегодный доклад правозащитных организаций «Права человека в области здравоохранения - 2013», где изложены факты нарушений прав человека, проведен анализ законодательства в сфере здравоохранения, а также даны рекомендации соответствующим заинтересованным ведомствам об исправлению ситуации. По его словам, важными были бы предложения от медиков относительно реформирования этой сферы, но, к сожалению, их нет. «Врачебное самоуправление неэффективно, как неэффективны и медицинские профсоюзы», - отметил Роханский.

Он сообщил, что ежегодный доклад правозащитных организаций «Права человека в области здравоохранения - 2013», подготовлен ОО «Институт правовых исследований и стратегий», состоит из пациентских историй, жизненных фактов и анализирует состояние соблюдения права на здоровье со стороны государства. Отчет был подготовлен при поддержке программы Общественное здоровье МФ «Возрождение».