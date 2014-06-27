Украина должна приблизить нормы социальной политики к нормам ЕС – глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой

Киев. 27 июня. УНИАН. Новоизбранный глава Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовой заявил о необходимости после подписания сегодня, 27 июня, Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом приблизить нормы украинской социальной политики к нормам ЕС.

Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в УНИАН.

«Нам нужно не только в экономической части приблизиться к Европе, но и в социальной, поэтому мы выставляем требование правительству параллельно с экономическими вопросами и вопросами технического регулирования начать приближение норм социальной политики Украины к нормам ЕС», - сказал Осовой.

При этом он поддержал подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в полном объеме.

«Федерация профсоюзов поддержала европейский курс, и мы одобряем подписание Соглашения об ассоциации с ЕС», - сказал он.

В то же время, Осовой выразил обеспокоенность, что более дешевые европейские товары могут вытеснить украинскую продукцию, что приведет к закрытию отечественных предприятий и, соответственно, вызовет массовые сокращения рабочих мест в стране.

«В части экономического блока (Соглашения об ассоциации с ЕС -УНИАН) у нас были определенные дискуссии и они будут продолжаться. Это связано с тем, что открывая Украину в сфере торговли и свободного перетока товаров, наши работники могут потерять рабочие места в силу того, что ... более дешевые товары могут вытеснить украинские, а следовательно, это может привести к закрытию предприятий», - отметил Осовой.

Видеозапись с пресс-конференции Григория Осового: http://www.unian.net/multimedia/video-1/897-ofitsialnyiy-brifing-novoizbrannogo-predsedatelya-federatsii-profsoyuzov-ukrainyi-grigoriya-osovogo.html

Фотоновости с пресс-конференции Григория Осового: http://photo.unian.net/rus/themes/49359

Как сообщал УНИАН, 26 июня, на восьмом заседании Совета Федерации профсоюзов Украины председателем ФПУ избран Григорий Осовой, который до этого исполнял обязанности председателя и продолжительный период времени занимал должность первого заместителя председателя ФПУ. По данным информационно-аналитического центра федерации, совет ФПУ рассмотрел вопрос о выборах председателя с соблюдением всех процедурных вопросов.

Сегодня, 27 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в полном объеме.