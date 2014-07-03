НАБУ стремится к повышению финансовой грамотности клиентов банков

Киев. 3 июля. УНИАН. Независимая ассоциация банков Украины стремится к повышению финансовой грамотности клиентов украинских банков, сообщили представители ассоциации на пресс-конференции в УНИАН.

«Ми хотели бы иметь финансово грамотного потребителя финансовых услуг», - сказал глава совета НАБУ Роман Шпек, представляя участникам созданный ассоциацией портал о финансовой грамотности www.finosvita.com.ua. По словам банкира, только финансово грамотный клиент в полной мере понимает свои права и обязательства по заключенным с банками договорам, и финансово грамотный клиент – это прежде всего бережливый клиент.

Присутствующая на пресс-конференции и.о. исполнительного директора НАБУ Елена Коробкова сообщила, что ассоциация работает над проектом повышения финансовой грамотности населения уже 2 года, и за это время есть ощутимые результаты.

«В Украине стало больше людей, которые делают сбережения на «черный день» и на непредвиденные расходы. Если в 2013 году их доля составляла 40,8%, то в 2014 году – 45,3%», - сказала она, ссылаясь на данные опроса за первый квартал 2014 и аналогичный период 2013 года, проведенные компанией GfK по заказу НАБУ.

Также Коробкова отметила улучшение таких показателей, как умение контролировать свои доходи ы расходы. По ее словам, в 2014 году количество людей, которые ведут учет бюджета, стало на 7% больше, а которые не ведут – на 7% меньше.

Как отметил присутствующий замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик, клиенты банков являются самым слабым звеном в треугольнике «банки - власти - клиенты», поскольку уровень их знаний – критически низкий. «При общении с вкладчиками обнаруживаются слабые представления о правах и обязательствах при заключении депозитного договора. Последствия этого – дополнительное пространство для недобросовестных банков», - сказал он.

Также, по словам представителя фонда, отсутствие финансовых знаний порождает у вкладчиков неоправданные и ничем не подкрепленные завышенные ожидания. «Нет знаний – нет понимания ситуации, а это основа для паники», - пояснил он. В качестве примера Оленчик привел акции протеста заемщиков, получивших валютные кредиты, и вкладчиков ликвидируемого банка «Форум», которые, по его словам, требуют от властей того, что не относится к сфере их ответственности.

«Заемщики несут свою долю ответственности, и должны понимать свои риски… Митингующие вкладчики банка «Форум» имеют депозиты свыше 200 тысяч, и возникает вопрос, неужели они не знали рекомендации Фонда гарантирования работать с несколькими разными банками?.. Все это последствия финансовой неграмотности», - подчеркнул представитель фонда.

По словам проректора Университета банковского дела НБУ Анжелы Кузнецовой, повышение финансовой грамотности населения усложняется отсутствием соответствующей стратеги. В то же время, университет совместно с НАБУ и Фондом гарантирования работает над повышением финансовой грамотности.

Кузнецова отметила, что наиболее незащищенными в этом вопросе являются пенсионеры и дети, и университет сконцентрировался на детях, распространяя специальные учебники и пособия, проводя занятия и тренинги в школах, интернатах и детских лагерях. «Предупрежден – значит вооружен, и мы убеждены, что работа НАБУ по созданию портала финансовой грамотности не пройдет даром», - резюмировала она.