Производители органической продукции просят правительство как можно скорее урегулировать работу рынка

Киев. 3 июля. УНИАН. Производители органической продукции просят Кабинет министров Украины в кратчайшие сроки урегулировать работу рынка, приняв нормативно-правовые акты, необходимые для реализации законодательства в этой сфере.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор ассоциации «Укринтерстандарт» Олег Цильвик.

«В связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, органов по оценке соответствия и представителей потребительских организаций мы решили подготовить обращение к премьер-министру Украины, министру экономического развития, министру юстиции, министру аграрной политики о необходимости принятия срочных мер для наведения порядка (в вопросе регулирования рынка органической продукции – УНИАН)», - сказал Цильвик.

По его словам, несмотря на то, что закон «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» был принят Верховной Радой еще в сентябре прошлого года, правительство до сих пор не утвердило ряд нормативно-правовых документов, предусмотренных этим законом. В частности, Кабмин все еще не создал Реестр производителей органической продукции, не принял Положение об этом реестре, не определил порядок маркировки такой продукции, а также не утвердил детальные правила оборота органики и не назначил органы по оценке их соответствия. По мнению Цильвика, отсутствие перечисленных актов приведет к тому, что вся органическая продукция будет изъята из продажи уже с 9 июля текущего года, когда указанный закон окончательно вступит в силу.

«Просим правительство услышать нас и принять необходимые меры, потому что последствия будут катастрофическими. Как для потребителя, который лишится права употреблять органическую продукцию, к которой он привык, так и для национального производителя, который понесет колоссальные убытки», - сказал он.

Для того чтобы не допустить реализации такого сценария, «Укринтерстандарт» предлагает продлить срок адаптации производителей органической продукции к закону «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» до 1 января 2015 года, а также пересмотреть порядок назначения органов по оценке соответствия производства органики. Кроме того, ассоциация предлагает Кабмину принять постановление, регламентирующее порядок маркировки органической продукции, но дать возможность производителям использовать остатки упаковки и этикеток со старой маркировкой до 1 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года в Украине вступил в силу Закон «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья», регулирующий отношения в сфере производства и оборота органической продукции. Законом также были определены общие правила производства органической продукции (сырья) животного и растительного происхождения.

По оценкам Федерации органического движения Украины, объем внутреннего потребления органической продукции сельского хозяйства в денежном эквиваленте в стране в 2013 году составил около 12 млн евро, что на 52% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Органическая продукция сельского хозяйства – это продукция, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продукт