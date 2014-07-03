Коллектив КРРТ готов бастовать, если власть не отреагирует на незаконную трансляцию российских каналов на украинских частотах в Донбассе

Киев. 3 июля. УНИАН. Трудовой коллектив Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) заявляет о готовности бастовать в случае, если руководство страны не отреагирует на незаконную ретрансляцию российских каналов на украинских частотах в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Сергей Каплин.

«Если руководство Госспецсвязи и концерна не пойдет на диалог, а руководство страны будет дальше делать вид, что в стране ничего не происходит в этой части, мы планируем гражданские акции при участии коллектива», - сказал он.

По убеждению Каплина, Украина «не должна финансировать мощную, подлую российскую пропаганду».

По словам народного депутата, этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Каплин отметил, что трудовой коллектив КРРТ требует от премьер-министра Арсения Яценюка назначить служебное расследование относительно проверки законности действий генерального директора концерна Александра Пивнюка.

Каплин призвал руководство концерна, которое давит на тех сотрудников концерна, которые дают документальные показания незаконных действий руководства, «оставить в покое коллектив». «Я буду всеми разрешенными мне законными способами защищать каждое отдельное рабочее место, каждое отдельное рабочее предприятие», -уверил депутат.

«Мы требуем выполнить требования закона Украины об АТО и прекратить финансировать за счет простых граждан-плательщиков налогов терроризм в Луганской и Донецкой областях, а именно - отключить электроснабжение на захваченных незаконным, антиконституционным, террористическим способом около 10 передаточных станций и сделать невозможной трансляцию на территорию Луганской и Донецкой области телеканалов, которые грязно и вызывающе льют грязь на инициативы украинского президента, парламента и правительства», - заявил Каплин.

«В случае, если наши требования не будут выполнены, мы, руководствуясь соответствующими законами Украины, готовы к забастовке», - прибавил он.

Каплин сообщил, что к нему с просьбой помочь обратился трудовой коллектив концерна.

Юрисконсульт концерна РРТ Михаил Славянин отметил, что коллектив готов к забастовке, однако считает целесообразным решить вопрос мирным путем. «Сегодня нам руку протянула Верховная Рада, к нам присоединились общественные организации молодежи, наш президент пытается решить любую серьезную проблему мирным путем. Почему вы считаете, что мы не должны действовать в том же русле?», - сказал он.

Представитель Госспецсвязи Виталий Кукса, в свою очередь, сказал журналистам после пресс-конференции, что руководство концерна готово выполнить решение правительства об отключении электроэнергии указанных телебашен. «Если на уровне правительства будет принято четкое решение об отключении электроэнергии, мы его выполним», - сказал он.

По словам Куксы, есть причины поддерживать эти телебашни в рабочем состоянии. «Выключить их - это простое решение, которое повлечет за собой другие последствия. Пока там есть трансляция хоть каких-то украинских каналов, мы не берем на себя ответственность», - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, координационный совет трудового коллектива КРРТ обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой способствовать в проверке законности действий генерального директора концерна Пивнюка.

«От имени нашего трудового коллектива я бы хотел обратиться к президенту нашей страны, чтобы он обеспечил наши права как граждан Украины», - сказал ранее руководитель пресс-службы КРРТ Павел Белоножко.

По его словам, сегодня в Донецкой и Луганской областях продолжают незаконно ретранслироваться российские телеканалы на украинских частотах. При этом руководство концерна отказывается отключить от электроснабжения телебашни, транслирующие эти каналы, и продолжает проводить платежи за электроэнергию в этих областях.

«По данным мониторинга трансляции телеканалов, в Луганской и Донецкой областях государственное вещание отсутствует. Частично транслируются развлекательные и рекламные блоки, но во время трансляции блока украинских новостей картинка исчезает», - отметил Белоножко.

Директор департамента работы с органами власти, связей с общественностью и международного сотрудничества концерна Марина Помазанова, в свою очередь, сообщила, что ежемесячно на оплату электроэнергии за телерадиовещание по всей территории Украины КРРТ должен расходовать 10-12 млн. грн.

«Можете спокойно это разделить пропорционально, и вы узнаете, сколько необходимо на вещание в Донецкой и Луганской областях», - сказала она.

При этом она отметила, что сегодня задолженность концерна перед украинскими энергоснабженческими компаниями составляет около 10 млн грн. В свою очередь, задолженность за трансляцию в Донецкой и Луганской областях, по ее словам, сейчас полностью погашена.

В начале июня объединенная профсоюзная организация КРРТ обвинила генерального директора концерна Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенной власти так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеупомянутых людей происходит бесперебойное финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты средств государственного Концерна РРТ для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

Госспецсвязи опровергло данную информацию и заявило, что обвинение со стороны координационного совета профсоюза связаны с проведением проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам председателя Госспецсвязи, в ходе проверки было выявлено ряд нарушений со стороны бывшего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.