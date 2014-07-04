Реформа местного самоуправления может быть отложена на годы, если ВР пойдет на досрочные выборы без изменений в Конституцию - эксперт

Киев. 4 июля. УНИАН. Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко считает, что конституционная реформа будет отложена на годы, если Верховная Рада пойдет на досрочные выборы без не внесения изменений в Основной Закон.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперт признал, что сегодня доверие к парламенту практически отсутствует, большинство депутатов не имеют морального права касаться Конституции, которую они «неоднократно топтали в предыдущие месяцы».

«Но другого выхода нет. Если нам нужны реформы - изменения в Конституцию являются первым приоритетом, и нужно найти способ договориться и провести эту реформу. Если мы ее не проведем и пойдем на досрочные выборы без изменений в Конституцию, мой прогноз заключается в том, что воплощение в жизнь реформы местного самоуправления откладывается, минимум, на пять лет», - отметил Колиушко.

Он объяснил, что на следующий год запланированы очередные местные выборы в Украине, и если они состоятся при действующих полномочиях органов власти, будет очень трудно прервать срок их полномочий, чтобы провести необходимую реформу.

Эксперт высказался категорически против отложения реформы, пока не будут завершены военные действия на Донбассе. Более того, он допустил, что этот конфликт инспирирован именно для того, чтобы "постмайдановская" Украина не могла осуществить реформы. "На Донбассе происходит интервенция внешних диверсантов и нанятых ими террористов для того, чтобы не дать Украине провести реформы, достичь успеха", - отметил Колиушко.

Он считает, что власть РФ боится успеха Украины, который может стать примером для российского народа. "Поэтому, если мы займем выжидательную позицию и будем ждать, когда окончится война и не проводить реформы, это значит, что мы уже проиграли войну. Потому что война идет именно против наших реформ", - отметил эксперт.

По мнению председателя Совета лаборатории законодательных инициатив Игоря Когута, проект изменений в Конституцию Украины, внесенный на рассмотрение парламента президентом Петром Порошенко, является своеобразным технологическим проектом.

"Во-первых, нужно показать, что президент соблюдает свои предвыборные обещания, и конституционная реформа стала элементом антитеррористической кампании... Мне кажется, это не очень правильный подход. А во-вторых, я не исключаю, что проект может быть технологическим элементом для того, чтобы полностью делегитимизировать Верховную Раду, поскольку депутаты, которые думают о политической перспективе, вряд ли поддержат этот проект", - сказал он.

Когут отметил, что самый простой способ объяснить гражданам, почему этот парламент не имеет права на дальнейшее существование, это сказать, что Верховная Рада не может даже провести конституционную реформу.

В то же время эксперты раскритиковали проект конституционных изменений Порошенко, отметив, что