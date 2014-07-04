Президентские изменения в Конституцию закладывают новые конфликты в отношениях между ветвями власти и местным самоуправлением - эксперт

Киев. 4 июля. УНИАН. Бывший министр юстиции Украины, почетный член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Сергей Головатый считает, что проект изменений в Конституцию Украины, внесенный на рассмотрение парламента президентом Украины Петром Порошенко, закладывает новые политические конфликты в отношениях между ветвями власти и органами местного самоуправления.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в УНИАН.

Головатый отметил, что в действующей Конституции 1996 года положения о разделении власти является несовершенным. Он напомнил, что существует вертикальное разделение власти (между законодательной, исполнительной и судебной) и горизонтальное (между центральной властью и местным самоуправлением). Головатый отметил, что горизонтальное разделение власти в действующей Конституции Украины практически не осуществлено.

«И в этом сегодня есть потребность», - отметил эксперт.

В то же время он считает, что президентский проект изменений в Конституцию не отвечает этим потребностям.

По убеждению Головатого, предложенные изменения по разделению власти и по горизонтали, и по вертикали создают новые проблемы.

«Они не дают пути решения проблем в отношениях между президентом и Верховной Радой, и они значительно провоцируют и усложняют определенные вещи, запутывают в отношениях между государственной и местным самоуправлением, они даже провоцируют будущие конфликты», - отметил эксперт.

Головатый также считает, что конституционными изменениями закладывается «источник конфликтов», как в самих общинах или регионах, так и между органами местного самоуправления и центральной властью.

«Здесь есть вещи, которые запутывают и вызывают вопрос, где заканчивается власть государства, здесь вообще власть государства выскальзывает на местном или региональном уровне, государство фактически прекращает существовать», - отметил Головатый.

Эксперт привел пример, что нельзя совмещать самоуправляющуюся должность мэра и главы администрации.

«Если мы говорим о настоящем самоуправлении, то мэр должен быть мэром – его избрала община, он не может быть представителем государства», - отметил он.

По словам Головатого, сочетание должностей председателя местного совета с должностью председателя исполнительного органа - это все равно, что председатель Верховной Рады является одновременно премьер-министром.

«И что мы тогда будем иметь? Поэтому и существует идея разделения власти и самоуправления. Эффективность есть тогда, когда местный совет принимает решение, а исполком их выполняет», - отметил Головатый.

Он подчеркнул, что сочетание исполнительных и представительских функций не отвечает принципу разделения власти.

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко считает, что создание исполкомов при местных советах вместо администраций лишает возможности назначить на должность руководителя исполкома недепутата, а также создает условия для концентрации властных полномочий в руках одного человека.

«Это всегда имеет в качестве следствия противопоставление центральной власти – он всегда будет говорить, что я работаю в интересах своих избирателей, а вы мне не указ», - отметил Колиушко, подчеркнув, что противодействовать этому со стороны центральной власти будет очень сложно.

Колиушко также отметил, что проект изменений в Конституцию предусматривает полное разграничение полномочий, которые не пересекаются между ветвями власти.

«То есть, государственная политика разделяется, Кабинет министров будет иметь свою «песочницу», будет своими вопросами заниматься, президент – своими, но так не бывает. Это, как минимум, породит конфликты, как максимум, - приведет к перманентной вражде между органами власти вместо поиска диалога», - отметил эксперт.

Председатель Совета лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут раскритиковал некоторые аспекты предложенного института представителей президента. По его мнению, то, что на них будут возложены контрольные функции, является нормальным, но возникает вопрос, должны ли эти представители президента контролировать региональные подразделы министерств, поскольку таким образом создается своеобразная «третья горизонталь». Он призвал очень тщательно исследовать эти аспекты, чтобы отбросить все обвинения в узурпации власти и пр.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада включила в повестку дня предложенный президентом Украины Петром Порошенко проект Закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления)” но не одобрила его предварительно и не направила в Конституционный Суд для получения выводов.