Минздрав и медуниверситет им. Богомольца обжаловали решение Печерского суда о восстановлении в должности ректора Москаленко

Киев. 7 июля. УНИАН. Министерство здравоохранения Украины и Национальный медицинский университет им. А. Богомольца обжаловали решение Печерского суда о восстановлении в должности ректора медуниверситета Виталия Москаленко.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Гвоздий и Оберкович» Валентин Гвоздий.

«Насколько мне известно, уже Министерство здравоохранения апелляционную жалобу сегодня подало, также я подтверждаю, что Национальный медицинский университет им. Богомольца также сегодня обратился с апелляционной жалобой и обжаловал данное незаконное, на наш взгляд, решение», - сказал он.

По словам Гвоздия, решение Печерского суда от 4 июля о восстановлении в должности ректора Москаленко издано лишь в «кратком виде», то есть в нем приведена лишь вступительная и резолютивная часть, и не приведено обоснование удовлетворения такого иска.

Вместе с тем, Гвоздий обратил внимание на то, что суд в части восстановления в должности ректора допустил «немедленное выполнение данного решения».

Адвокат отметил, что выполнение решения Печерского суда не является возможным из-за ряда юридических оснований, которые он не перечислил, «поскольку это будет открытие нашей стратегии по данному делу».

По прогнозу Гвоздия, поскольку апелляционные жалобы сегодня поданы короткие, и нет полного текста судебного решения, в ближайшие две недели дело может только «выйти» в Апелляционный суд, а слушаться может, по оптимистическим прогнозам, на протяжении двух - трех месяцев.

Он также отметил, что процедура избрания нового ректора университета Екатерины Амосовой была полностью соблюдена.

«После изучения всех материалов, а также процедурных вопросов при увольнении и назначении нового ректора, мы не видим ни одного нарушения с юридической токи зрения закона, вся процедура была четко соблюдена... и данное решение не согласуется однозначно с практикой Верховного суда по аналогичным делам», - сказал он.

Ректор Национального медицинского университета имени А.Богомольца Амосова назвала решение Печерского суда «пренебрежением позиции коллектива, который выразил недоверие господину Москаленку и дал ему возможность принимать участие в выборах ректора». «Это ужасное пренебрежение к позиции коллектива и к университетскому самоуправлению», - прибавила она.

«Коллектив Национального университета сделает все возможное, чтобы доказать, что мы являемся хозяевами своей судьбы, мы будем настойчивыми и будем добиваться справедливости», - сказала Амосова.

Министр образования и науки Украины Сергей Квит в свою очередь отметил, что выборы нового ректора университета были «легитимными и последовательными». «Мне абсолютно непонятно, почему суд первой инстанции принимает такое решение. Это полная бессмыслица», - сказал он. По словам Квита, проверки деятельности Москаленко подтвердили нецелевое использование средств, «фантастические зарплаты» ректора. «К сожалению, эти факты являются правдой, и я думаю, что сегодня не может быть и речи о том, чтобы такой ректор вернулся свое кресло, и наше министерство также этого не допустит», - добавил он.

Адвокат Гвоздий также сообщил, что сегодня Москаленко пытался попасть на свое