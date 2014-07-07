Ректор медуниверситета им. Богомольца Амосова считает, что ситуация вокруг университета негативно отразится на вступительной кампании

Киев. 7 июля. УНИАН. Ректор Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерина Амосова считает, что ситуация вокруг университета негативно отразится на вступительной кампании в вуз.

Об этом Амосова сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«У меня большие сомнения, что она (вступительная кампания - УНИАН) пройдет нормально. Она на грани срыва, потому что сейчас все информационное пространство Украины будет наполнено нами, и учтите позицию родителей: что это за вуз, что это за война, как могут нормально учиться дети», - сказала она.

По словам Амосовой, за счет студентов-контрактников выплачивается 80% средств за энергоносители и коммунальные услуги, закупаются учебники, аппаратура для научных и практических исследований.

Как сказала Амосова, «мы будем советоваться относительно юридических последствий таких силовых акций, как сегодня».

Как сообщал УНИАН, 4 июля Печерский райсуд Киева восстановил в должности ректора медуниверситета Виталия Москаленко. Министерство здравоохранения и университет обжаловали это решение суда.

Сегодня, 7 июля, Москаленко пытался попасть на свое рабочее место, однако несогласные с решением суда студенты заблокировали вход в ректорат.