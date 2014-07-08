Научные работники презентовали учебное пособие «Основи якісного блогерства»

Киев. 8 июля. УНИАН. Доктор наук по социальным коммуникациям, председатель Комитета «Рівність можливостей» Александр Чекмышев презентовал учебное пособие «Основи якісного блогерства» и проект «Громадський моніторинговий блог».

Об этом он сообщил на пресс-конференции УНИАН.

«Проект «Громадський моніторинговий блог» возник на базе сайта ассоциации «Спільний простір», организации, которая с 1994 года занимается мониторингом медиа, в частности мониторила все без исключения выборы, которые проходили в Украине», - отметил он.

«На определенном этапе у нас возникла идея, чтобы наши профессиональные эксперты по мониторингу, которые работали во всех регионах Украины и Киеве, в целом их более 90 человек, чтобы эти люди попробовали себя не только в качестве тех, кто мониторит информационное пространство, но и в роли тех, кто по поводу этого выражает какие-то замечания, рассуждения. Для этого был открыт блог в период с сентября 2013 года по февраль 2014 года. За это время появилось около 250 постов в блогах», - сообщил научный работник.

Он отметил, что «одним из результатов этого проекта стало появление учебного пособия «Основи якісного блогерства», в нем есть основные моменты, которые касаются блогерства и блогосферы, секретов блогерского ремесла, особенностей блогерского языка, профессиональных стандартов блогосферы, этики, стандартов взаимодействия блогеров с администрацией сайта, подсказки, как создать топовую блогозапись, как продвигать блогозаписи».

«Мы рассчитываем в рамках проекта расширить площадку, которая касается обучения качественному блогерству, мы усовершенствуем это пособие», - заверил Чекмышев.

Руководитель проекта «Громадський моніторинговий блог» Леся Ярошенко отметила, что «свежая идея нашего проекта, которая выйдет в свет ближе к парламентским выборам, когда о них объявят – это платформа «Выборомат».

«На этой платформе будут собраны программы кандидатов, их официальные цитаты по тому или иному общественно важному поводу, также комментарии политологов и других экспертов, также будет сделана система фильтров, по которой журналист или избиратель, забив ключевые слова, сможет увидеть подборку интересующей его информации по конкретной категории», - уточни