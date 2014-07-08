Украинские блогеры в условиях информационной войны противодействуют российской пропаганде - эксперт

Киев. 8 июля. УНИАН. Доктор наук по социальным коммуникациям Александр Чекмышев считает, что украинские блогеры в условиях информационной войны перенимают на себя функцию социальной ответственности и противодействуют российской пропаганде.

Об этом он сказал на пресс-конференции УНИАН.

«В условиях информационной войны, которую сейчас переживает Украина, в тех условиях, когда люди, которые постятся в социальных сетях, делают перепосты, которые делают блогозаписы, они фактически перенимают на себя функцию социальной ответственности, поскольку они просто своей гражданской активностью, своими перепостами, фактически реагируют на тот троллинг, который мы имеем в социальных сетях от обученных и подготовленных российских агитаторов», - убежден он.

Чекмышев сообщил, что "самоорганизованное украинское интернет-сообщество противостоит скоординированным информационным террористам, которые, в частности, используют такие медиа-эффекты и манипуляции как дезориентационные месседжи; ссылки на анонимные источники; "отмыв информации"; манипуляции с модальностью сообщений; боты на форумах".

Эксперт считает, что «определенные профессиональные стандарты, которые могут улучшить качество коммуникации новых медиа и блогосферы, из профессиональных стандартов новостной журналистики абсолютно можно и черпать, и трансформировать, и переносить их в деятельность новых медиа, в частности в деятельность блогеров».

По его словам, таким образом необходимо создавать профессиональные площадки для тех людей, которые осознают свою социальную функцию в условиях информационной войны и соответственно пользуются определенными профессиональными навыками работы с информацией.