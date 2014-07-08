Юрист заявляет о законности восстановления Москаленко в должности ректора медуниверситета имени Богомольца

Киев. 8 июля. УНИАН. Юрист Василий Витюк заявляет о законности восстановления Виталия Москаленко в должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.

Об этом Витюк заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН.

Он напомнил, что увольнение Москаленко состоялось на основании приказа Министерства здравоохранения и Национального медицинского университета им. Богомольца от 10 апреля 2014 года.

«По нашему мнению, это увольнение состоялось незаконно. Было инициировано обращение в Печерский суд по этому поводу. Наши исковые требования обосновывались тем, что увольнение состоялось во время пребывания Москаленко на больничном, в период временной нетрудоспособности. В соответствии с Кодексом законов о труде, это прямое нарушение со стороны Минздрава и НМУ - увольнять работника при таких обстоятельствах. В приказах на увольнение не указаны основания, по которым это увольнение состоялось. То есть, сделана ссылка, что увольнение происходит по основаниям, предусмотренных контрактом, но какие это основания - в приказе не указано. Фактически увольнение состоялось без каких-либо оснований», - сказал Витюк.

Адвокат сообщил, что позицию защиты поддержал суд первой инстанции.

«4 июля, в пятницу вечером, мы получили соответствующее судебное решение, которым ректор Москаленко Виталий Федоровича был восстановлен в должности. При этом в части восстановления на работе решение суда обязывало к немедленному исполнению. Получив решение, мы подготовили соответствующее обращение в Минздрав и к НМУ с сообщением об этом решении и просьбой выполнить его в добровольном порядке, поскольку судебные решения являются обязательными к исполнению на территории Украины», - сказал Витюк.

По его словам, это обращение уже направлено и зарегистрировано в Минздраве.

«После прибытия в университет вместе с восстановленным ректором Москаленко, который в соответствии с решением должен был приступить к исполнению своих должностных обязанностей, нас встретили граждане, которые назвались студентами университета. Они физически не дали Москаленко зайти в университет, создавая препятствия. По этому поводу нами были поданы обращения в правоохранительные органы, поскольку фактически состоялось неисполнение судебного решения и его препятствование», - отметил юрист.

Он подчеркнул, что защита ждет принудительного исполнения решения суда в части восстановления Москаленко на работе.

Восстановленный в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Виталий Москаленко высказал мнение, что в феврале этого года в медуниверситете произошел «рейдерский захват».

«Было давление моральное, очень высокое и силовое. Меня принуждали написать заявление. Требование было, что я якобы не определился в политическом ракурсе со своим поведением и то, что я представитель старой власти. Был неправомерный приказ относительно моего отстранения. Был сделан приказ по проверке нашего университета. Приказ был подписан человеком не очень профессиональным, из той власти. Это человек, который руководил всеми потоками в Министерстве здравоохранения. По специальности он -философ. Была сделана тенденциозная проверка. После такого давления заявление я не подписал. К работе меня не допустили. И я был вынужден уйти на больничный, потому что перенести такое давление было просто невозможно. Далее было запланировано назначение Амосовой», - сказал Москаленко.

Он заявил, что на его семью также оказывалось давление. «Мой младший сын был взят заложником. Ему были выдвинуты определенные условия в присутствии семьи. Это происходило с разрешения или сознательного участия сегодняшнего руководства министерства», - считает Москаленко.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Министерство здравоохранения Украины и Национальный медицинский университет им. А. Богомольца обжаловали решение Печерского суда о восстановлении Москаленко в должности ректора медуниверситета.