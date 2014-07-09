Неопределенность границ Киева и прилегающих населенных пунктов приводит к незаконной раздаче земель и вырубке лесов, в частности Беличанского леса - заявил депутат Киевоблсовета Леонид Танцюра

Киев. 9 июля. УНИАН. Неопределенность границ Киева и прилегающих населенных пунктов приводит к незаконному выделению земель и вырубке лесов, в частности Беличанского леса, за территорию которого идет спор между властями столицы и смт Коцюбинского.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Киевского областного совета Леонид Танцюра.

«На сегодняшний день ни у Киева, ни у Коцюбинского нет утвержденных границ административно-территориальной единицы… И когда нет определенности, осуществляются незаконные распределения и перераспределения земельных участков. Происходит незаконная вырубка леса. Сегодня на территории Ирпеньского района (Киевская обл. – УНИАН) уничтожили сотни кубических метров леса», - сказал Танцюра.

По его словам, из-за отсутствия генпланов и утвержденных границ населенных пунктов государство теряет огромные средства. При этом депутат утверждает, что данная проблема существует не только в Киеве и области, но и на всей территории Украины.

«Проблема «Беличанского леса» существует на территории всей Украины… Однако нельзя допускать и ждать, пока все разделится, ведь государство теряет очень большие деньги и природный ресурс», - добавил Танцюра.

С ним согласилась присутствовавшая на пресс-конференции депутат Киевского облсовета и глава постоянно действующей при нем комиссии по вопросам экологии и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Наталья Семко. Она отметила, что комиссия, изучив детали спора за земли Беличанского леса между Киевом и Коцюбинским, пришла к выводу о необходимости скорейшего утверждения границ населенных пунктов во избежание вырубки зеленых насаждений. При этом Семко подчеркнула, что скорейшее решение данного спора должно стать примером для других населенных пунктов в урегулировании подобных ситуаций.

«Вокруг Киева 32 тысячи гектаров леса – это «легкие» Киева, которые мы должны сберечь. Наша комиссия посмотрела все документы, которые были предоставлены Коцюбинским сельсоветом и Киевом, и мы пришли к выводу, что необходимо срочно утвердить границы Коцюбинского как пример, а потом перейти ко всем границам Киевской области, срочно согласовать генплан Киева и области и также его утвердить», - сказала Семко.

При этом она выразила надежду, что столичные власти и представители местных органов самоуправления смогут найти взаимопонимание и сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить Беличанский лес.

Как сообщал УНИАН, в конце июня киевской городской председатель Виталий Кличко, председатель Киевского облсовета Николай Бабенко и поселковый председатель Коцюбинского Вадим Садовский подписали меморандум о согласовании позиций сторон относительно Беличанского леса. В частности, стороны договорились, что депутаты Киевского облсовета, в том числе те, которые избраны в одномандатном избирательном округе и представляют интересы поселка Коцюбинское, не будут выносить на рассмотрение очередной сессии проект решения об утверждении границ этого поселка.

Также сообщалось, что до 11 июля будет создана трехсторонняя рабочая группа по установлению границ Коцюбинского, проведены необходимые переговоры и найдены пути для урегулирования проблемы. В то же время, в основу такого решения должен быть положен принцип сохранения в полном объеме Национального природного парка «Голосеевский» в соответствии с указом президента от 1 мая этого года «Об изменении границ национального природного парка «Голосеевский».