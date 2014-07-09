После радикализации Майдана количество партий и политиков на нем уменьшилось вдвое - исследование

Киев. 9 июля. УНИАН. На "мирном" Майдане большинство составляли представители партий, а после его радикализации возросло количество общественных организаций.

Об этом сообщил заместитель директора Центра исследования общества Владимир Ищенко на пресс-конференции в УНИАН, презентуя результаты исследования о протестных и репрессивных событиях на Майдане.

"В первых фазах Майдана, когда это был еще Евромайдан, когда это был еще преимущественно ненасильственный Майдан, в декабре и в начале января, тогда доля участия партий в протестах майдана составляла более 40%. Но очень характерно, что она упала ниже 20% на последней фазе Майдана, после 17 февраля, когда началась вооруженная борьба", - сказал Ищенко.

По его словам, тогда о партиях говорили намного меньше, и они, возможно, принимали меньшее участие, чем самоорганизованные общественные инициативы.

Как сказал социолог, в целом, за период с 21 ноября 2013 года по 23 февраля 2014 года было зафиксировано, по меньшей мере, 3 тыс. 950 протестных событий. Такое количество протестов за три месяца превышает предыдущую протестную активность. Так, за весь 2013 год до 20 ноября было зафиксировано 3 тыс. 428 протестных событий.

В исследовании отмечается, что среди участников Майдана организация, участие которой в протестах чаще всего упоминалось в СМИ, - ВО «Свобода». Участие этой партии было зафиксировано, по меньшей мере, в 18% протестов, связанных с Майданом.

Другие партии приняли участие в меньшем количестве протестов Майдана. В частности, участие «Батькивщины» было зафиксировано на уровне 13%, «УДАРа» - 10%, «Демократического альянса» - 3%, Радикальной партии Олега Ляшко - 1%. Еще в 2% протестных событий сообщалось об участии оппозиционных партий без конкретизации. В 5% среди политических участников были зафиксированы лишь не идентифицированные политики или депутаты местных советов.

В целом, участие партий, отдельных политиков, представителей местной власти составляло 35% протестных событий Площади. Среди непартийных участников и инициатив наиболее заметным было участие Автомайдана (6%), «Правого сектора» (6%), Самообороны Майдана (4%). В целом, участие общественных организаций было зафиксировано в 13% протестных событий Майдана.

Участие крайних правых сил (ВО «Свобода», «Правый сектор» и других украинских ультранационалистических партий, организаций и инициатив) было зафиксировано в 25% протестов Майдана.

Исследователи отмечают, что это, очевидно, противоречит пропагандистским картинкам российского телевидения, поскольку большинство протестов Майдана, судя по сообщениям, состоялись без их участия, а роль «Правого сектора» была в разы преувеличена. Однако это все равно значительная доля Майдана, которой нельзя было пренебрегать, замалчивать или преуменьшать. Так или иначе, по данным исследования, ВО «Свобода» оказалась наиболее активной политической силой на Майдане.

Кроме того, заметность ВО «Свобода» и «Правого сектора» намного превышала другие идентифицированные организации или инициативы в насильственных событиях, которые получали непропорциональное внимание СМИ.

«Правый сектор» был наиболее активной инициативой в насильственных протестах Майдана, о его участии говорилось в сообщениях о, по меньшей мере, 16% насильственных событий. За ним следует ВО «Свобода», участие которой в насилии было зафиксировано в 10% случаев. Участие Самообороны Майдана было наблюдалось в 7% насильственных протестов, остальные партии и инициативы приняли участие в менее чем З% насильственных событий каждая.

Участие в событиях на Майдане профсоюзов в исследовании оценивается на уровне 1%.

Мониторинг проводился при поддержке Национального фонда поддержки демократии и фонда "Возрождение".