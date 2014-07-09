Молодежь отправляет министра молодежи и спорта Булатова в отставку

Киев. 9 июля. УНИАН. Представители всеукраинских молодежных и детских общественных организаций - члены Украинского молодежного форума обвиняют министра молодежи и спорта Дмитрия Булатова в непрофессионализме и просят руководство государства уволить его с этой должности.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН зачитал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве молодежи и спорта Украины Павел Билоножко.

“У молодежной общественности есть претензии к министру Булатову, к нему как профессионалу, к нему как к министру, к нему как к человеку. Единственное, к чему нет претензий - к нему как к пиарщику. Нам такой министр не нужен - министр, который не выходит на контакт”, - сказал Билоножко.

Он отметил, что прошли почти четыре месяца с момента назначения Булатова на должность министра молодежи и спорта, а позитивных изменений в молодежной политике нет.

Напротив, как отметил Билоножко, цитируя обращение, «вместо консолидации молодежи мы получаем раскол, противостояние и недоверие».

По словам Билоножко, министерство, которое возглавляет Булатов, грубо проигнорировало открытость и прозрачность при проведении конкурса по поддержке проектов молодежных и детских организаций, а конкурсная комиссия была сформирована в закрытом режиме и преимущественно из малоизвестных специалистов и приближенных к Булатову лиц, не имеющих никакого отношения к молодежи.

По результатам конкурса из 62-х всеукраинских общественных организаций поддержано лишь 11, подавляющее большинство которых «приближенные к команде Булатова».

В результате таких действий около 5 млн грн, выделенных на конкурс, остаются искусственно не распределенными демократическим путем.

Всего три проекта детских организаций в результате конкурса получили поддержку.

Вместе с тем не поддержана ни одна студенческая организация и не поддержаны проекты ни одной организации вне границ Киева.

Общественные организации также отмечают, что в результате таких действий руководства Министерства молодежи и спорта под большим вопросом остается возможность бесплатного оздоровления детей и молодежи в этом году.

Учитывая изложенные факты, «молодежная и детская общественность страны выражает недоверие министру и требует отправить его в отставку, принять отдельное решение относительно проведенного конкурса по поддержке проектов молодежных и детских организаций, прозрачно сформировать конкурсную комиссию, а сам конкурс провести с видеофиксацией обсуждения», отмечается в обращении.