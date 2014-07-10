Активисты запустили проект Energy Evolution UA, информирующий о возможности снижения платежей за энергоресурсы

Киев. 10 июля. УНИАН. Общественные активисты запустили проект Energy Evolution UA, который информирует украинцев о том, как снизить потребление электроэнергии и природного газа и таким образом уменьшить размер платежей за пользование этими энергоресурсами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказала координатор данной инициативы Полина Башкина.

«Проект Energy Evolution UA создан для того, чтобы мотивировать людей беречь энергию для пользы экономики, подготовить украинцев к дальнейшему повышению тарифов. При этом долгосрочная цель проекта – энергетическая независимость Украины», – сказала Башкина, отметив, что начала внедрять идеи этого проекта с себя.

По ее словам, в своей квартире она начала выключать все электроприборы, кроме холодильника, не только ночью, но и днем, когда ее нет дома.

«Потому что я узнала, что таким образом можно сэкономить 8% от счета за электроэнергию», – добавила Башкина.

Согласно ее презентации, около 200 гривен в год можно сэкономить, если закрывать воду во время чистки зубов, а покупка энергосберегающих ламп снизит потребление электроэнергии на 75%.

По словам активистки, в ближайшее время будет организована работа волонтеров, которые расскажут людям, почему важно снижать потребление энергоресурсов и сколько на этом может экономить отдельно взятый человек и семья в целом. Кроме того, достигнута договоренность с представителями бизнеса об использовании их рекламных площадок для информирования населения об экономии энергоресурсов.

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт Национального экологического центра Украины Артур Денисенко напомнил, что наша страна является энергозависимой, поскольку 40% энергоресурсов импортирует, но при этом значительная их часть расходуется нерационально.

«Мы ежегодно теряем 185 млрд грн из-за неэффективного использования энергии», - сказал Денисенко, отметив, что около трети этой суммы тратится в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, за эти 185 млрд грн Украина ежегодно могла бы выпускать 925 скоростных поездов производства Крюковского вагоностроительного завода или же прокладывать более 3000 км дорог первого класса (автобанов), а это могло бы загрузить отечественные предприятия и способствовать созданию новых рабочих мест.

Денисенко подчеркнул, что при условии выполнения программ повышения энергоэффективности Украина может сократить потребление газа почти вдвое – до 30 млрд кубометров в год.

По его словам, проект Energy Evolution UA поможет наглядно и доступно рассказать украинцам, как сэкономить на счетах за коммунальные услуги и энергоресурсы.

«Мы не можем повлиять на тарифы, но мы можем повлиять на счета, которые мы получаем. Именно поэтому мы начинаем информационную кампанию, чтобы помочь и населению, и стране в целом делиться своими идеями (по повышению энергоэффективности - УНИАН), - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине создан Кризисный энергетический штаб, задача которого состоит в обеспечении максимально эффективного потребления энергоресурсов. Предпосылкой для его создания стало то, что Россия отказалась установить для Украины рыночную цену на природный газ и 16 июня прекратила его поставки.

Глава Кризисного энергетического штаба Владимир Гройсман на одном из первых заседаний штаба поручил профильным министерствам разработать план действий по обеспечению стабильного прохождения Украиной отопительного сезона без российского газа. По его словам, план предусматривает внедрение комплекса мероприятий, в частности, по энергосбережению, замещению природного газа, организации его альтернативных поставок и т.п.