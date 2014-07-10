Координационый совет трудового коллектива КРРТ добился прекращения финансирования руководством концерна захваченных телевышек на востоке Украины

Киев. 10 июля. УНИАН. Координационный совет трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) считает своим достижением решение, принятое руководством концерна, о прекращении финансирования трансляции российских каналов через захваченные террористами телевышки в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от фракции «УДАР Виталия Кличко» Сергей Каплин, который выступил в поддержку профсоюза концерна.

«Действительно, концерном принято решение о прекращении оплаты за электроснабжение захваченных вышек в Луганской и Донецкой областях», - сказал он.

Вместе с тем Каплин отметил, что прекращение финансирования захваченных передающих станций не является полным решением проблемы с трансляцией российских телеканалов. Он считает, что руководству концерна необходимо уже сейчас отключить электропитание телевышек.

«Конечно, местные жители будут лишены возможности смотреть развлекательные передачи, но я считаю, что сейчас там такая сложная ситуация, что им не до развлечений», - отметил он.

По мнению Каплина, параллельно с отключением передающих станций необходимо позаботиться об альтернативных источниках донесения правдивой информации жителям восточных регионов.

«Нужно немедленно разработать план донесения объективной и правдивой информации для жителей, проживающих в Луганской и Донецкой областях», - сказал депутат.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции юрисконсульт Концерна РРТ Михаил Славянин обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой принять организационные решения относительно руководства концерна.

«Руководство КРРТ последовательно ведет концерн в упадок. Придя на предприятие два месяца назад, они уже имеют финансовый кризис из-за неспособности просто собирать средства, заработанные концерном... Поэтому мы обращаемся к руководству государства. Пожалуйста, примите организационные выводы относительно пребывания на должности генерального директора Концерна РРТ Александра Пивнюка», - добавил Славянин.

Как сообщал УНИАН, в начале июня координационный совет трудового коллектива Концерна РРТ обвинил генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеуказанных людей проводится финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств концерном для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

Госспецсвязи опровергло данную информацию и заявило, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны прежнего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.

После неоднократных обращений координационного совета трудового коллектива КРРТ к властям Украины, 8 июля пресс-служба концерна заявила о том, что руководство КРРТ приняло решение не платить за потребление электроэнергии теми объектами концерна, которые контролируют террористы.