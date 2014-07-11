Эксперты подчеркивают необходимость внедрения прозрачной системы платежей в заведениях здравоохранения

Киев. 11 июля. УНИАН. Эксперты подчеркивают необходимость внедрения такой системы платежей в заведениях здравоохранения, когда принудительные «благотворительные» взносы превратятся в мощный и прозрачный источник финансирования заведений здравоохранения и потребностей пациентов.

Об этом эксперты заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Председатель организации “Пациенты Украины” Дмитрий Шерембей отметил, что украинцы привыкли к тому, что в больницах нужно платить.

«Классический вопрос: если вам рекомендуют идти к врачу, люди спрашивают, сколько ему нужно дать», - сказал он.

При этом, подчеркнул эксперт, многие украинцы не имеют возможности платить за медицинское обслуживание, а для них вопрос доступности медицинских услуг может стать вопросом жизни.

«Предусмотренное в Конституции право на бесплатную медицину никто не отменял», - отметил Шерембей.

Он напомнил, что при больницах существуют определенные фонды, являющиеся закрытой и непонятной системой, и количество средств, которые через них проходят, оценить невозможно.

«Они "очищают" деньги, неформально полученные от человека, который к ним приходит, запускают их в этот фонд», - сказал эксперт и добавил, что при этом не происходит нарушения закона, «все сшито белыми нитками».

Шерембей отметил, что общественные организации инициируют противодействие подобным механизмам и разрабатывают такой механизм, при котором пациент «легально будет строить свои отношения с врачами и медицинскими заведениями» и понимать, что средства точно пойдут на потребности клиники, а не на «новую машину главного врача, ремонт в его кабинете или доме».

В свою очередь, исполнительный директор благотворительной организации «Свет надежды» Максим Демченко отметил, что, по данным опроса, который проводился среди жителей Полтавы, 75% пациентов платят за гарантированную государством бесплатную медицину.

Он подчеркнул, что пожертвования не могут быть принудительными, а подобные «лживые» схемы, которые действуют в больницах, не направлены на развитие системы здравоохранения и унизительны для пациентов.

Кроме того, Демченко заметил, что существующая система не позволяет отслеживать, кому именно пациент платит свои деньги и на какие цели они будут потрачены.

Эксперт отметил, что нынешняя ситуация выгодна всей системе здравоохранения и врачам.

«Чиновники системы здравоохранения молчат, главный врач задействует любые способы для того, чтобы привлечь средства», - сказал он.

По данным Демченко, в среднем из собранных «благотворительных» взносов лишь 16% средств действительно идут на потребности больниц, остальные «никуда».

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не дает возможности для развития системы здравоохранения.

«Если уже созданы схемы по привлечению с пациентов денег, то они должны быть полностью прозрачными и направленными полностью на развитие здравоохранения», - отметил Демченко и добавил, что в противном случае нужно прекратить обманывать людей, говоря, что в Украине медицина является бесплатной.

Исполнительный директор общественной организации «Институт аналитики и адвокатуры» Юрий Нестуля сообщил, что, по данным исследования, не существует практики подотчетности, чтобы узнать информацию относительно привлечения колоссальных средств, которые платят в больницах граждане.

Так, согласно проведенному институтом в 2013 году исследованию, полтавчане ежегодно платят около 120 млн грн за лечение в виде неофициальных платежей: «благодарностей» врачам, принудительных «благотворительных» взносов в больничные фонды, последние из которых составляли около 16,5 млн грн, и лишь 2,6 млн грн. из них пришли на потребности в лечебные заведения.

Нестуля сообщил, что подобные исследования проводятся на территории других регионов, в частности, в Сумах и Чернигове.

«Предварительные данные показывают, что люди платят в больницах, и их очень интересует вопрос того, куда эти средства тратятся. Безразличных к этому - достаточно малый процент», - сказал он.

Выход из данной ситуации эксперты видят в обеспечении сферы медицины необходимым финансированием и внедрении практики подотчетности.

«Практика, которая сейчас работает в Полтаве: между областной больницей и фондом, который работает на ее территории, был заключен договор о совместной деятельности. В рамках договора и фонд, и больница берут на себя обязательства публично отчитываться за средства, которые были собраны, и деньги, которые были переданы больнице. Самое главное – это последующие пути их расходования», - сообщил Нестуля.

Таким образом, добавил он, в больнице можно будет увидеть детальный отчет относительно уровня обеспеченности заведения определенными ресурсами.

Кроме того, руководитель программы «Общественное здоровье» Международного фонда «Возрождение» Елена Кучерук отметила, что тех средств, которые в Украине выделяются на сферу здравоохранение, «вполне хватило бы на обеспечение адекватной и качественной медицинской помощи», учитывая также средства, которые платят сами пациенты.

«Мы платим за медицину дважды: средства из наших карманов, которые мы приносим в больницы и врачам, и бюджетные средства - это тоже наши средства, это налоги, которые мы уплатили из наших зарплат», - отметила эксперт.

«Уже сегодня половина расходов на здравоохранение – это средства граждан, уплаченные из личных семейных бюджетов», - сказала она и добавила, что больше половины всех средств «отмывается» и поступают в карманы тех людей, которые этим занимаются, а на здравоохранение идут «копейки».

Кучерук также сообщила, что Международный фонд «Возрождение» и программа «Общественное здоровье» в рамках новой стратегии начали большую программу по борьбе с коррупцией во всех сферах, в том числе в сфере здравоохранения.

Она добавила, что на протяжении текущего и последующих четырех лет эксперты будут оказывать широкую поддержку организациям, инициативам и аналитическим центрам для того, чтобы отслеживать, как осуществляется управление финансами и государственные закупки.