Самооборона Киевской области начнет бессрочную акцию у Киево-Святошинского суда с требованием люстрации судей

Киев. 11 июля. УНИАН. С понедельника Самооборона Киевской области начнет бессрочную акцию протеста у Киево-Святошинского суда, требуя люстрации судей, которые выносили приговор по делу так называемых "васильковских террористов".

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Самообороны Киевской области Владимир Давидюк.

Он отметил, что Самооборона уже провела несколько акций возле этого суда. «Это не одноразовая пиар-акция. Это будет постоянная акция, которую мы будем проводить каждый день. С понедельника будут постоянные пикеты, которые будут блокировать работу этого суда, и дальше мы по всей области проведем такую же акцию, потому мы спать им (судьям - УНИАН) спокойно не дадим», - сказал Давидюк.

В свою очередь, член совета партии «Воля» Сергей Таран отметил, что люстрация и обновление правоохранительных органов и судов, должны стать самым первым шагом к любым реформам. «Весной Верховная Рада, по инициативе партии «Воля», приняла закон о возобновлении доверия к судебной системе. В соответствии с данным законом, все судьи в Украине должны были пройти через процесс люстрации, чтобы, по крайней мере, часть из них обновилась. Были большие надежды, что это произойдет, но если мы посмотрим на примере Киево-Святошинского суда, сможем увидеть, что никаких изменений не произошло. Более того, именно в этом суде работают двое судей, которые непосредственно причастны к репрессиям активистов Майдана. Эти судьи не выполняют закон о возобновлении доверия к судебной системе. Мы несколько раз пытались вежливо поинтересоваться у них, почему они не выполняют закон, но не застали их на рабочем месте - ни неделю назад, ни сейчас. После этого, соответственно, мы составили заявление в Киево-Святошинский райотдел ГУ МВД, которое было зарегистрировано и в котором мы просим милицию помочь нам отыскать этих судей для того, чтобы спросить у них, почему они не выполняют закон о возобновлении доверия к судебной системе. Я убежден, что без изменения судебной системы, без люстрации судей мы не можем дальше двигаться, но, к большому сожалению, те политические силы, которые сейчас находятся у власти, не показывают своей политической воли обновлять суды и возобновлять доверие к судебной системе. Поэтому Самооборона Киевской области и партия «Воля» будут давить на судей до тех пор, пока они не будут выполнять законы и не станут символами справедливости в обществе», - сказал он.

В свою очередь, представитель штаба Самообороны Сергей Леонов выразил надежду, что правоохранители отреагируют, и помогут найти судей. «Мы надеемся на помощь милиции Киевской области, что они отреагируют, чтобы мы нашли судей, которых нет на рабочем месте, но они получают зарплату из наших с вами налогов. Поэтому цель нашей акции – вынудить суды измениться, и чтобы данный закон (о возобновлении доверия к судебной системе - УНИАН) начал, наконец, работать», - сказал он.