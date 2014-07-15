Украинская молодежь призывает международное сообщество усилить давление на Россию и помочь в освобождении Савченко

Киев. 15 июля. УНИАН. Украинские молодежные организации призывают международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, которая «угрожает безопасности и миру в Европе», и принять необходимые меры для скорейшей отмены выдвинутых Россией незаконных обвинений украинскому офицеру Надежде Савченко, освобождения ее из российской тюрьмы и возвращения на родину.

Соответствующее обращение к международным институтам и молодежным организациям мира зачитал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель «Батькивщины Молодой» Иван Крулько.

«Фактически вся молодежь украинская объединилась с месседжем о том, что арест и содержание нашего офицера нарушает принципы международного права, является абсолютно неприемлемым в современном мире. А также, кроме того, мы выразили конкретные предложения к международному сообществу, которому стоило бы реагировать на действия агрессора, – Российской Федерации», - заявил Крулько.

Он отметил, что обращение адресовано в Совет Европы, Верховный комиссариат ООН по правам человека, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский молодежный форум, международные правозащитные организации «Freedom House» и «Amnesty International», Министерство иностранных дел Украины.

Подписанты обращения заявляют, что осуждают похищение и арест Савченко со стороны РФ.

«Подчеркиваем, что похищение людей, которое осуществлено совместно террористической организацией и официальной властью Российской Федерации, является международным преступлением и грубым нарушением Европейской конвенции по защите прав человека и основополагающих свобод», - в частности отмечается в документе.

Дальше говорится, что ситуация с похищением и арестом Савченко «является только одним фактом среди тех преступных и недопустимых действий, которые осуществляет Кремль на территории России».

«Мы являемся свидетелями ведения со стороны России против Украины необъявленной войны нового типа (гибридной войны), которая заключается в организации террористических и диверсионных групп, вербовке за вознаграждение граждан Украины, аннексии части территории Украины – Крыма, вооружении и финансировании деятельности террористов в том числе тяжелым вооружением и техникой, стягивании к границам Украины вооруженных сил России для осуществления давления на Украину и поддержке действий террористических организаций», - говорится в обращении.

Авторы документа видят в нынешней ситуации «угрозу безопасности всех европейских стран» и поэтому призывают международное сообщество принять необходимые меры.

В то же время, прежде всего они требуют шагов для отмены выдвинутых Россией незаконных обвинений украинскому офицеру Савченко, ее освобождения из российской тюрьмы и возвращения в Украину. Кроме того, «учитывая совершение со стороны России международных преступлений и совершение действий, которые угрожают миру и безопасности в Европе» представители молодежи Украины призывают мир признать Россию «как государство, которое поддерживает и финансирует терроризм»; исключить ее из Совета Европы и всех ее органов; исключить Национальный Совет молодежных и детских объединений России из Европейского молодежного Форума; добиться введения третьего этапа санкций против России со стороны США и Евросоюза.

Отдельно авторы обращения призывают молодежные организации России решительно осудить арест Савченко, осуществление поддержки террористических организаций, которые действуют на востоке Украины, и аннексию части украинской территории. «В случае поддержки действий Кремля, которые противоречат нормам международного права и нарушают права человека, заявляем о прекращении любого сотрудничества на уровне национальных организаций с российской стороной», - отмечается дальше в обращении.

Крулько подчеркнул, что документ в настоящее время подписали полтора десятка молодежных организаций Украины, независимо от их политической направленности, идеологии и т.д. По его словам, процесс сбора подписей под обращением продолжается и все желающие могут присоединиться к требованиям.

Присутствующие на пресс-конференции представители молодежных организаций, которые уже поддержали обращение, отметили, что надеются на конкретные действенные шаги международного сообщества, руководства европейских стран и США.