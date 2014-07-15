Экс-глава киевской горадминистрации предлагает увеличить бюджет города за счет развития столичной промышленности

Киев. 15 июля. УНИАН. Экс-глава Киевской городской государственной администрации, член комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского городского совета Владимир Бондаренко считает, что увеличить бюджет города можно за счет развития столичной промышленности, а также урегулирования деятельности маршрутных такси и уличных торговых точек. Об этом во вторник на пресс-конференции в УНИАН заявил Бондаренко.

«Нужно создавать условия для того, чтобы, например, наши фармацевты выигрывали тендеры, в два с лишним раза дешевле предлагали лекарства, чем в Индии или в Китае», - сообщил Бондаренко.

По его словам, в коммунальных столичных аптеках нельзя найти лекарства, произведенные на киевских предприятиях, хотя они не уступают по качеству импортным или из других регионов страны. Депутат уверен, если бы в коммунальных аптеках были лекарства киевских производителей, это позволило бы сократить на 80% затраты на закупку препаратов.

Также Бондаренко отметил, что на сегодняшний день по статистике в Киеве работает 12 тыс. маршрутных такси, из которых 8 тыс. принадлежат не киевским предпринимателям.

«Фармация - это одно направление. Еще одна большая проблема – те, кто возит нас в Киеве. … 8 тыс. – это заезжие маршрутки из других регионов Украины. Их автомобили хуже по качеству», - отметил экс-глава киевской горадминистрации, добавив, что столичный бюджет недополучает от работы предпринимателей из других регионов.

По его словам, не менее важной проблемой являются торговые точки на улицах Киева, так называемые МАФы (малая архитектурная форма).

«Нужно прекратить войны с МАФами. Их десятки тысяч в Киеве и они не связаны с бюджетом Киева… Им нужно выдать четко оформленный паспорт, который бы гарантировал поступления в городской бюджет приблизительно на уровне 800 грн в месяц с каждого объекта», - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, в феврале депутаты Киевсовета приняли бюджет города и программу социально-экономического развития на этот год.

Согласно документу, утвержден общий фонд доходной части бюджета в сумме 17,105 млрд грн против 16,094 млрд грн в прошлом году, специальный фонд – 2,995 млрд грн, в том числе бюджет развития – 2,181 млрд грн. Также в доходную часть включены субвенция из госбюджета в сумме 3,052 млрд грн, дотация выравнивания и дополнительная дотация из госбюджета - соответственно 200 млн грн и 34,4 млн грн.