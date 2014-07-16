Официальное обращение Arricano к народному депутату Украины Александре Кужель и широкой общественности

Ведущий девелопер и сетевой оператор торгово-развлекательных центров европейского уровня в Украине Arricano (Arricano Real Estate plc) зявляет, что на пресс-конференции, которая состоялась 15 июля 2014 года, народный депутат Александра Кужель озвучила целый ряд фактов, которые не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Arricano и ее акционеру Хиллару Тедеру. Об это говорится в официальном обращении Arricano , переданном в УНИАН.

15 июля 2014 года состоялась официальная пресс-конференция Александры Кужель, народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики. На ней Александра Кужель публично дала оценку конфликту вокруг ТРЦ «Sky Mall».

Arricano выражает свою благодарность А. Кужель за то, что она обратила внимание на конфликтную ситуацию вокруг ТРЦ «SkyMall». В то же время, Arricano огорчена тем фактом, что Александра Кужель, будучи народным депутатом Украины и председателнем Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, делает выводы на основе позиции только одной из Сторон конфликта.

Более того на пресс-конференции Александрой Кужель был озвучен целый ряд фактов, которые не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Arricano и ее акционеру Хиллару Тедеру. По словам Александры Кужель, эта информация и факты были получены нею от третьих лиц (прямая цитата: «нам дали документы»).

На основании этого заявления Arricano полагает, что информация о деятельности компании была искривлена госпожой Кужель непреднамеренно, а в силу того, что и сама она была неверно проинформирована третьими лицами, которые преследовали цель очернить деловую репутацию Arricano и имя Хиллара Тедера.

Во время пресс-конференции были озвучены многочисленные факты, которые не соответствуют действительности, в частности:

• Судебные дела в Великобритания, на Кипре и в Украине находятся в процессе рассмотрения, а не проиграны компанией, как было заявлено;

• Многократно артикулируя условиями акционерного договора Arricano и А. Адамовского, госпожа Кужель подробно объяснила причины его расторжения Лондонским судом ЮНСИТРАЛ. При этом ничего не было сказано о том, что расторгнутый акционерный договор был заменен все тем же Лондонским судом на фидуциарные отношения, а сторона А. Адамовского грубо нарушает условия фидуциарных отношений: с февраля 2012 года лишает компании Х. Тедера положенной прибыли в соответсвии с пакетом акций 49,97%.

Состоянием на июль 2014 г. неполученная прибыль Х. Тедера составляет более 30 млн. долларов США. Сокрытие этого факта, по-нашему мнению, вводит общественность в заблуждение.

• Во время пресс-конференции также цитировались условия договора Arricano и ЮК «Spenser&Kauffmann», которым Андрей Адамовский ранее в шантажировал Х. Тедера и Т. Фиалу, Генерального директора Dragon Capital (DUPD акционер Arricano), Президента Европейской Бизнес Ассоциации. Факт шантажа и манипуляций общественным мнением посредством СМИ был публично озвучен Х. Тедером и Т. Фиала на брифинге 4 июля 2014 г. Там же была озвучена исчерпывающая информация о причинах, условиях и порядке расчетов Arricano и ЮК «Spenser&Kauffmann». Подробную информацию о брифинге можно найти на сайте: http://arricano.com/ru/russkiy-arricano-dragon-capital-zayavili-o-narushenii-fidutsiarnyih-otnosheniy-shantazhe-storonyi-andreya-adamovskogo/

Сегодня, 16 июля 2014 года, Arricano написала официальное письмо А. Кужель с просьбой о встрече. «Мы надеемся, что госпожа Кужель выслушает аргументы и позицию нашей компании и уже на основе этого даст оценку ситуации, как того требует должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики», - говорится в письме.

Arricano акцентирует, что намерена в дальнейшем информировать общественность о развитии ситуации посредством официальных пресс-релизов компании.