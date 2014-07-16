В Украине в сотрудничестве с милицией и врачами действуют нелегальные похоронные фирмы - общественная организация

Киев. 16 июля. УНИАН. В Украине, несмотря на смену власти, продолжают действовать нелегальные похоронные фирмы, которые работают в тесном сотрудничестве с милицией и учреждениями здравоохранения.

Об этом председатель общественной организации «Киевский городской комитет спасения бизнеса» Николай Криворот заявил в УНИАН на пресс-конференции МОО «Международная ассоциация профессионалов похоронного дела» (МАПППД) по поводу дальнейшей коррупционной вакханалии и безответственности перед Законом в похоронной отрасли в Украине.

По его словам, схема нелегального бизнеса по предоставлению ритуальных услуг работает таким образом: медики или правоохранители, которые приезжают по вызову семьи, в которой умер человек, информируют об этом факте представителей нелегальных похоронных компаний. Эти компании платят сотрудникам милиции или врачам по 2 тыс. грн за каждую такую информацию.

После этого, утверждает председатель общественной организации, к семье звонят по телефону представители нелегальных похоронных фирм и предлагают свои услуги по ценам, втрое превышающим расценки легальных участников рынка.

«Процедура похорон довольно простая и описана в законе. Если в семье произошла трагедия, нужно звонить по телефону в милицию или в «скорую». После этого должностные лица выписывают справку и врачебное свидетельство о смерти. Но в действительности к людям приезжают неизвестные фирмы после визита милиционера или «скорой» и предлагают своих услуги по завышенным ценам», - сказал Криворот.

Кроме того, по его данным, в Киеве даже работают частные морги, что запрещено законом.

Криворот отметил, что по поводу нелегального похоронного бизнеса уже неоднократно возбуждались уголовные дела, но деятельность таких фирм до сих пор не прекращена, организаторы этого бизнеса и те, кто его покрывает, не были наказаны.

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1010-militsiya-i-skoraya-pomosch-slivayut-informatsiyu-aferistam-o-smerti-lyudey-za-2000-grn.html