Государственная продовольственно-зерновая корпорация в 2014/2015 МГ планирует экспортировать по китайскому контракту 3,5 млн тонн сельхозкультур

Киев. 17 июля. УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) в рамках кредитного соглашения с Китайской Народной Республикой намерена экспортировать 3,5 млн тонн зерновых и масличных культур.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам начальник управления переработки ГПЗКУ Сергей Сакиркин.

«В этом году планируется 3,5 млн тонн по китайскому контракту отправить», - сказал Сакиркин, добавив, что в прошлом маркетинговом году корпорация отгрузила по контракту около 3 млн тонн зерна при плане в 4 млн тонн.

По его словам, в этом году ГПЗКУ в рамках соглашения с Китаем намерена экспортировать пшеницу, кукурузу, ячмень, сою и рапс. При этом ячмень и кукуруза частично будут реализовываться на китайском рынке, а не реэкспортироваться в другие страны.

Сакиркин также отметил, что экспортные возможности корпорации ограничены перевалочной мощностью ее зерновых терминалов. В этой связи он сообщил, что ГПЗКУ за счет второй, товарной, части китайского кредита планирует построить терминал в Ильичевском морском торговом порту.

«Уже оценены возможности наших терминалов. В связи с этим один из пунктов освоения контрактов – это строительство Ильичевского терминала. То есть это будет новый портовый элеватор с большой мощностью, который позволит нам увеличивать отгрузки», - сказал Сакиркин.

Кроме того, по его словам, кредитные средства, которые Китай может предоставить ГПЗКУ, корпорация также планирует направить на модернизацию своих мукомольных филиалов.

«Один из вопросов – перевооружение наших мельниц. В Китае находятся производственные мощности производителя такого оборудования - швейцарской фирмы Buhler. И вот данное оборудование мы и планируем устанавливать на наших мельницах», - рассказал глава управления переработки ГПЗКУ.

Сакиркин добавил, что начать переоснащение мукомольный мощностей корпорация намерена со своего филиала в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших поставок в Китай (в 2013/2014 МГ корпорация должна поставить 4 млн тонн) через посредничество китайской корпорации ССЕС. Вторую половину займа украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, элитных семян, а также на строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры с использованием китайских комплектующих.