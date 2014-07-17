Экспорт муки из Украины в 2014/2015 МГ может вырасти на 42-55% - Ассоциация мукомолов

Киев. 17 июля. УНИАН. Украинские мукомолы в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) могут поставить на внешние рынки 320-350 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки, что на 42,2-55,6% больше, чем в 2013/2014 МГ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель правления ассоциации «Мукомолы Украины» Андрей Яковенко.

«Хотелось бы (в 2014/2015 МГ - УНИАН) с 225 тыс. тонн вырасти на 100 тыс. тонн экспорта и выйти на уверенные 320-350 тыс. тонн муки», - сказал Яковенко.

По его словам, увеличение поставок муки за рубеж в этом маркетинговом сезоне может быть достигнуто за счет роста продаж на освоенных Украиной рынках (Израиль, Молдова, Сирия и др.), а также благодаря интенсификации торговли этим товаром с Европейским Союзом.

«Евросоюз всегда защищал свой рынок пошлиной в 9 евро на тонну муки. С подписанием ассоциации пошлина обнуляется. С обнулением этой пошлины мы рассчитываем пробиться на этот рынок. Я бы не сказал, что все 100 тыс. тонн будет поставлено туда, но 30 тыс. тонн мы себе за цель поставили», - пояснил Яковенко.

Вместе с тем, по словам начальника управления переработки Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Сергея Сакиркина, делать ставку в первую очередь на европейский рынок отечественным мукомолам не стоит, так как ЕС и сам является крупным производителем и экспортером этой продукции. Кроме того, украинские мукомольные предприятия в большинстве своем не соответствуют стандартам Евросоюза и нуждаются в масштабном переоборудовании, стоимость которого превышает 50 млн долл.

«Основные десять экспортеров экспортируют 92% всей муки. Если учесть, что среди них нет ни одного предприятия с новым оборудованием… то минимум нужно 50 млн долл. на перевооружение основных производителей», - сказал Сакиркин.

Более перспективными рынками сбыта украинской мукомольной продукции, по его мнению, на сегодняшний день являются страны юго-восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, а также Китай.

Вместе с тем, сопредседатель правления ассоциации «Мукомолы Украины» Александр Лавринчук, который также принимал участие в пресс-конференции, считает, что увеличивать экспорт и производство муки в Украине будет возможно только при содействии государства. В частности, по словам Лавринчука, правительство не должно допустить повышения тарифов на железнодорожную перевозку зерновых грузов, а также ликвидировать задолженность по возмещению налога на добавочную стоимость (НДС) перед производителями мукомольной продукции.

Если государство пойдет навстречу мукомолам, то, по оценкам Яковенко, Украина сможет выйти на производство 4 млн тонн муки и экспорт 1 млн тонн ежегодно.

«Если мы говорим о том, что в Украине ежегодно произрастает 5-6 млн тонн зерна, из которого можно делать муку, то соответственно из 6 млн тонн я вижу возможность производства до 4 млн тонн муки… и до 1 млн тонн экспорта», - сказал Яковенко.

В 2014/2015 МГ, по его оценкам, страна сможет произвести 2,5-5 млн тонн муки против 2,7 млн тонн, выработанных в предыдущем сезоне.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, за 5 месяцев 2014 года отечественные мукомольные предприятия поставили на рынки 927 тыс. тонн муки, что на 0,8% больше, чем в январе-мае 2013 года.