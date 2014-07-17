Государственная продовольственно-зерновая корпорация в 2014/2015 МГ планирует увеличить экспорт муки в 2,3 раза

Киев. 17 июля. УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) намерена поставить на внешние рынки не менее 50 тыс. тонн муки, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего маркетингового сезона.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам начальник управления переработки ГПЗКУ Сергей Сакиркин.

«За маркетинговый год мы планируем произвести до 200 тыс. тонн, а экспортировать минимум 50 тыс. тонн», - сказал Сакиркин.

По его словам, ГПЗКУ в этом году планирует переориентировать принадлежащий ей мукомольный комбинат в Одесской области исключительно на производство экспортной продукции.

При этом Сакиркин добавил, что одним из наиболее перспективных рынков сбыта муки корпорация считает китайский рынок, однако пока возможности поставлять туда свою продукцию нет, так как Украина не имеет фитосанитарного сертификата Китая на муку. Тем не менее, по словам Сакиркина, корпорация ведет переговоры с китайской стороной на предмет получения доступа к рынку муки КНР.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 54 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.