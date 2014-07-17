Эксперт призвал украинские власти применять системные санкции к России за аннексию Крыма

Киев. 17 июля. УНИАН. Украинская власть должна применять системные санкции за аннексию Крыма как против Российской Федерации, так и против хозяйствующих субъектов, которые продолжают бизнес-деятельность на временно оккупированной территорию.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, глава правления общественной организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«Одним из того, что правительство может делать еще до того, как будет выработана стратегия возвращения Крыма – это вопрос санкций против Российской Федерации. Эти санкции должны быть системными», - заявил Яременко.

По его словам, такие санкции должны включать дипломатический и политический уровни, а также транспорт, энергетику, торговлю и другие сферы экономики. Целью таких санкций должна стать блокирование морского, воздушного и сухопутного транспортного соединения Крыма, въездного туризма, поставок крымских товаров за пределы полуострова, а так же притока туда любых внешних инвестиций.

Присутствовавший на конференции глава правления общественной организации «Крымский экспертный центр» Андрей Клименко сообщил, что общественные активисты ведут постоянный мониторинг судов и самолетов, заходящих в Крым по международным маршрутам в нарушение действующего правового режима на временно оккупированной территории.

Он отметил, что после решения Генеральной ассамблеи ООН 27 марта все круизные компании мира за исключением одной российской аннулировали заходы своих круизных судов в порты Крыма.

«Мы имеем пока 40 судов, которые нами зафиксированы, задокументированы и подтверждены в качестве нарушителей законодательства Украины. Из этих 40, 15 судов принадлежат турецким и греческим операторам», - сказал Клименко.

По его словам, суда чаще всего заходят в керченский рыбный порт, в котором они загружают казахский сжиженный газ для продажи по всему миру и Феодосию, где находится нефтебаза.

Так же он сообщил, что Россия использует грузовые гражданские паромы для незаконной перевозки войск и бронетехники через керченский пролив, что является одной из причин огромных очередей на переправе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.