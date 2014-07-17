Трудовой коллектив КРРТ требует от руководства обеспечить эвакуацию сотрудников концерна из зоны АТО

Киев. 17 июля. УНИАН. Координационный совет трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) требует от руководства концерна обеспечить безопасность и эвакуировать сотрудников, которые работают в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель пресс-службы КРРТ Павел Билоножко.

«Сейчас АТО в активной фазе, сейчас существует опасность для сотрудников. Их нужно оттуда вывозить», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день у многих сотрудников концерна нет возможности покинуть зону АТО. При этом руководство КРРТ не принимает никаких мер для эвакуации работников.

«Со стороны руководства концерна этим людям не предоставлена никакая помощь», - сообщил Билоножко.

Присутствующий на пресс-конференции юрисконсульт КРРТ Михаил Славянин отметил, что профсоюзные организации Донецкого и Луганского филиалов концерна обратились к генеральному директору Александру Пивнюку с просьбой помочь в эвакуации семей сотрудников.

«На сегодняшний день у нас есть информация, что несколько профсоюзных организаций нашего концерна, в частности из Луганского и Донецкого филиалов, обратились к генеральному директору с информацией о том, что у них есть проблемы с эвакуацией своих семей…», - сказал Славянин, добавив, что руководство концерна пока не отреагировало на обращение трудового коллектива.

«Фактически, руководство концерна толкает работников захваченных филиалов на то, чтобы люди работали в опасных условиях, на то, чтобы они рисковали жизнью», - подчеркнул Славянин.

Вместе с тем, представители координационного совета трудового коллектива КРРТ отметили, что несмотря на принятое решение прекратить финансирование захваченных телевышек на востоке Украины, руководство концерна продолжает оплачивать потребление электроэнергии теми объектами, которые контролируют пророссийские боевики.

Как сообщал УНИАН, в начале июня координационный совет трудового коллектива Концерна РРТ обвинил генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеуказанных людей проводится финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств концерном для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

Госспецсвязи опровергло данную информацию и заявило, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза КРРТ связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны прежнего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.

После неоднократных обращений координационного совета трудового коллектива КРРТ к властям Украины 8 июля пресс-служба концерна заявила о том, что руководство КРРТ приняло решение не платить за потребление электроэнергии теми объектами концерна, которые контролируют террористы. Тем не менее, по данным профсоюза КРРТ, руководство продолжает вносить оплату за электроэнергию телевышек.

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1019-rukovodstvo-kontserna-rrt-ne-vyivozit-rabotnikov-iz-zonyi-ato-no-imeet-vse-vozmojnosti-dlya-etogo.html