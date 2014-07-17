Запорожские аграрии призывают президента и премьер-министра пересмотреть назначение руководителя Госземагентства в области

Киев. 17 июля. УНИАН. Представители запорожских общественных организаций обратились к президенту и премьер-министру Украины с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую из-за назначения на должность руководителя Государственного агентства земельных ресурсов в Запорожской области несогласованной с общественностью кандидатуры.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Запорожской областной организации Аграрного союза Анатолий Тиховод.

«Мы выступаем от имени аграриев Запорожской области. Мы выдвинули свою кандидатуру на должность главы Госземагентства. Человека проверенного и надежного. Но нас не услышали. Нам прислали, мягко говоря, очень сомнительную кандидатуру, и даже не думали согласовывать это с нами», - сообщил Тиховод.

По его словам, на общественном совете, в котором приняли участие около 200 аграриев, были выдвинуты семь кандидатур на должность руководителя агентства в области. Однако большинство поддержало Людмилу Спицину, которую и предложили назначить главой Госземагентства в области. Однако мнение аграриев не учли и назначили исполняющим обязанности начальника Главного управления Госземагентства в области Андрея Прядуна.

В свою очередь член регионального Совета предпринимателей в Запорожской области Виталий Ивахов отметил, что аграрии области обеспокоены данной проблемой и терпеть проявление неуважения к их мнению не будут.

«Мы просим, но мы не всегда будем просто просить. Мы смогли убрать Януковича, сможем убрать и чиновников. Мы не станем прогибаться и разочаровываться. Мы будем контролировать власть», - сказал Ивахов.

Член регионального Совета предпринимателей в Запорожской области Александр Мураховский добавил, что аграрии разработали три этапа протеста.

«У нас есть три этапа: первый - открытый гражданский протест, второй – в ход пойдут зеленка и помидоры, а о третьем говорить не будем, но вы сами понимаете, мы пойдем дальше. Мы пойдем на все», - сказал Мураховский.

Представитель частного акционерного общества "Райагропромснаб" Запорожской области Ольга Лысак сообщила, что с приходом нового руководителя Госземагентства в области ничего не изменилось, сотрудники ведомства продолжают требовать взятки.

«Прислушайтесь к нам, прислушайтесь к голосу народа. Нам лучше знать, кто будет в Запорожской области справедливо поступать с нами, с землей. Если эти деньги нужны стране, мы готовы их платить в бюджет, но не в руки коррупционеров. Я прошу президента и премьер-министра услышать нас», - сказала Лысак.

Председатель Запорожской ассоциации фермеров и частных землевладельцев Анатолий Довгань считает, что только через вмешательство президента и премьер-министра можно остановить коррупцию в ведомстве.

«Президент и премьер-министр должны повлиять на ситуации. Запорожская область не даст себя в обиду. И мне бы очень не хотелось, чтобы область пошла по примеру Луганской и Донецкой областей. Потому что мы терпеть не будем», - сказал Довгань.

Справка УНИАН. Государственное агентство земельных ресурсов Украины является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам земельных ресурсов, топографической и картографической деятельности. Деятельность агентства координирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.