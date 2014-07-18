Киев. 18 июля. УНИАН. В Украине создается Общественный координационный центр информационной безопасности.

Об этом сообщил медиа-эксперт по вопросам информационной безопасности Дмитрий Золотухин на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «информационная война в очередной раз активизировалась», и проблема Украины заключается в том, что ей противостоит «достаточно систематизированная организованная структура, которая все время работает над тем, чтобы продвигать российскую точку зрения, российские позиции в информационном пространстве», как в Украине, так и на международной арене.

Золотухин подчеркнул необходимость перехода Украины к активной позиции в медийном пространстве.

Он сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об основах информационной безопасности Украины, которыми предусмотрено создание специального государственного органа, который будет заниматься исключительно обеспечением разработки политики и стратегии в сфере информационной безопасности граждан Украины и в целом государства.

Как отметил Золотухин, пока не принят этот законопроект, необходимо уже предпринимать серьезные шаги по продвижению украинских идей в информационном пространстве, поскольку ситуация с пассажирским самолетом Boeing-777, сбитым над Донецкой областью, демонстрирует, что сейчас российская точка зрения по обвинению Украины превалирует. «Враждебные Украине СМИ, интернет-источники выдвигают версии, в которых стремятся подать объяснение того, что произошло, с целью каким-то образом очернить украинскую сторону и определить ее виновной в этом происшествии», - сказал он.

По словам эксперта, события последних месяцев вынудили украинскую власть и общество возобновить активную работу по обеспечению безопасности граждан Украины в информационной сфере, однако о каких-то результатах в этой области говорить пока сложно.

Золотухин подчеркнул, что в связи с этим предлагается «создать общественную организацию – Общественный координационный центр информационной безопасности Украины», который создаст «определенную платформу для систематизации и координации работы в информационном пространстве по отстаиванию интересов Украины».

Как подчеркнул эксперт, среди основных направлений Общественного координационного центра информационной безопасности Украины – работа в направлении восточных регионов Украины. По его словам, те призывы, которые сегодня транслируются о единой Украине, к сожалению, «не находят отзыва в умах и сердцах этих людей, которые на сегодняшний день просто утратили почву под ногами», поэтому должны быть новые аргументы, чтобы у них была уверенность, что их будущее связано с Украиной.

По словам Золотухина, усилия должны быть направлены на объединение всех регионов Украины. По его словам, недопустимой является определенная информация о якобы плохих беженцах. Он отметил, что должны быть идеи, которые объединят Украину.

Золотухин отметил, что очень важна работа на международном направлении, ведь в мире не до конца понимают, что происходит в Украине. По его словам, другие государства должны понять, что нынешняя ситуация в Украине может повториться и у них, в первую очередь в тех, кто когда-то были частью СССР.

Как заметил эксперт, очень важным, ключевым направлением работы должна стать «трансляция нашей позиции, объяснения, что в действительности происходит», для, в частности граждан России, «которые более-менее нейтрально относятся к Украине и готовы получать объективную информацию». По его словам, главное сегодня понять, что «россияне нам не враги, а все, что происходит, так это решение руководства Кремля, и именно против этого борется Украина».