Союз общественных организаций «Народная рада» просит Порошенко возобновить переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины

Киев. 18 июля. УНИАН. ВОО «Союз общественных организаций Украины «Народная рада» просит президента Украины Петра Порошенко возобновить переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления союза Надежда Лукашевич, информируя о результатах проведенного 17 июля всеукраинского съезда общественных организаций - членов «Народной рады».

По словам Лукашевич, около 400 делегатов из 23 областей Украины практически единодушно поддержали решение направить соответствующее обращение президенту. В этом обращении говорится о необходимости мирного урегулирования кризиса на Донбассе и, соответственно, возобновления переговоров, которые велись с апреля.

«Подписи общественных организаций есть, и мы продолжаем их собирать. Уже больше 600 организаций подписались под этим обращением президенту, где мы просим возобновить перговоры с тем, чтобы найти общую позицию. Мы просим президента начать новый раунд переговоров. Потому что мы уверены, что мирные переговоры дадут результат. Мы хотим мира, уже больше душа не выдерживает, когда узнаем о погибших», - сказала Лукашевич.

В переговорную группу, как считают в союзе, должны войти не только украинские политики, но и международные, а также представители общественных организаций разных регионов.

Съезд «Народной рады» с этой целью избрал своих представителей для участия в переговорах. Среди них, в частности Валентина Семенюк, которая сейчас возглавляет «Союз женщин Украины за будущее детей», и с этой позиции, по ее словам, хочет вести переговоры, «чтобы заложить будущее» для детей в нашем государстве.

«Конечно, в переговорную группу войдут представители международных организаций, в том числе из России, из Европы. Возможно, это та же группа будет, что и была. Они почти дошли до итоговой точки. Главная задача – достичь мира путем переговоров», - сказала Лукашевич.

В свою очередь, член «Народной рады» Александр Адзаленко отметил, что союз выступает «за мир, за единую Украину». «Сегодня нет разницы, кто сядет за стол переговоров. Убежден, не может быть, чтобы люди не договорились. Всегда договаривались. И думаю, что и в этот раз, пусть нам Господь поможет», - добавил он. По убеждению Адзаленко, инициатива съезда даст толчок «к наведению порядка в стране».

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1043-rezultatyi-vseukrainskogo-syezda-obschestvennyih-organizatsiy-chlenov-voo-sgou-narodna-rada.html