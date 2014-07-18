Общественность просит столичную власть остановить незаконную застройку Киева

Киев. 18 июля. УНИАН. Общественные активисты просят столичную власть остановить незаконную застройку Киева, в частности лесопарковых зон, а также Беличанского леса, где возводится инновационный Bionic Hill.Соответствующую просьбу на пресс-конференции в УНИАН озвучил депутат Киевсовета Юрий Левченко.

«У нас очень простое требование к действующей власти в Киеве, исполнительной власти, которая под контролем одной единственной партии. Чтобы эта власть делала все возможное для остановки этой незаконной застройки», - сказал Левченко.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве незаконно строится несколько десятков объектов. Наиболее резонансные, как утверждает депутат, это строительство на ул. Львовской, 15 в Святошинском районе Киева, а также в Беличанском лесу.

«Львовская, 15 в Святошинском районе Киева, где застройщик уничтожает 4,5 гектара лесопарковой зоны и хочет застроить эти 4,5 гектара очень плотным многоэтажным жилым кварталом, при этом абсолютно пренебрегая желанием общины, которая массово протестует против этого», - отметил Левченко.

«И наиболее резонансная, наверное, по размеру и дерзости – это застройка Беличанского леса, комплекса Bionic Hill», - добавил он.

При этом депутат Киевсовета подчеркнул, что действующей столичной власти, при желании, не составит труда остановить строительство этих объектов.

«Есть очень простой механизм… если община подает в суд на отмену решения Киевского городского совета по выделению земельного участка, по аренде земельного участка, то все, что нужно сделать киевской власти, – это дать поручение своим юристам признать этот иск в суде. И если эти юристы этот иск признают, тогда суд обязан его удовлетворить и эти застройки останавливаются. Все зависит непосредственно от желания городской власти», - пояснил Левченко.

В то же время, сопредседатель общественной инициативы по защите микрорайона на улице Новоукраинской Олег Жур, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что с проблемой незаконной застройки столкнулись и жители его микрорайона. По его словам, для решения данной проблемы активисты, совместно с депутатами Киевсовета, создали рабочую группу, требования которой были зарегистрированы в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Несмотря на то, что группа создана, что уже на следующей неделе будет очередное выездное заседание по конкретным объектам, застройщики все равно ведут работы. Почему? Потому что им нужно показать инвесторам, что будет так, как хотят они. Не согласно закону, а так, как они решат… Поэтому мы призываем мэрию города, господина Виталия Кличко, чтобы он сделал простые действия – остановил незаконные застройки хотя бы на время проведения рабочих комиссий», - сказал Жур.

Он подчеркнул, что, помимо этого, активисты намерены требовать возвращения практики согласования с общиной строительства в столице тех или иных объектов, а также призвал власть обеспечить выполнение генплана столицы.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2011 года был принят Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который фактически отстранил местные общины от обсуждения проектов застройки. Как заявляла тогда лидер одной из оппозиционных сил в Киевсовете, «если оставить закон в теперешнем виде, то киевляне не будут знать, где ожидать строительные краны, и появление строительных площадок во дворах или зеленых зонах будет полной неожиданностью для общественности».

Весной 2014 года заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киева Андрей Вавриш заявил, что Киев планирует возобновить общественные слушания по вопросам строительства. По поводу необходимости возвращения такой практики во избежание хаотичной застройки столицы неоднократно высказывались также общественники и эксперты, однако никаких дальнейших продвижений в этом вопросе не произошло и по сегодняшний день.