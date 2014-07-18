В Киеве 20 июля по приглашению Израильского культурного центра даст концерт группа «Subliminal»

Киев. 18 июля. УНИАН. В Киеве 20 июля по приглашению Израильского культурного центра при посольстве государства Израиль в Украине даст гала-концерт группа «Subliminal» с программой «Из Израиля с любовью».

Презентация события состоялась на пресс-конференции в УНИАН при участии репера, продюсера и, как отмечалось, первого в Израиле исполнителя в жанре хип-хоп Яакова (Коби) Шимони, известного под псевдонимом Саблиминал (Subliminal).

Выступление группы «Subliminal» состоится при участии известных ди-джеев в формате вечеринки в столичном клубе «City Beach Club». Организаторы концерта обещают музыкальные сюрпризы от исполнителей. Вход на мероприятие будет по приглашениям, бесплатно.

«В этот непростой для Украины и Израиля время мы посвящаем концерт «С любоью из Израиля» молодежи израильской молодежи украинской и желаем, чтобы и у нас, и у вас был мир и понимание», - подчеркнула второй секретарь посольства Израиль в Украине, директор Израильского культурного центра Гита Шлик Ведер. Она отметила, что это первый, но скорее всего, не последний концерт «Subliminal» в Украине.

«На этот раз будет один концерт. В Киеве. Но я думаю, что он будет удачным и в дальнейшем Subliminal проведет концерт в Олимпийском дворце в Украине. Это первый концерт, но не последний», - отметила представитель посольства.

Как сообщила директор еврейского студенческого культурного центра «Гитель Киев» Татьяна Абович, в Киев приезжают 6 участников группы. По ее словам, сейчас лишь у Коби Шимони уже насчитывается около 40 песен, которые считаются шлягерами в Израиле.

Сам исполнитель, который присутствовал на пресс-конференции, среди прочего сообщил, что женат на девушке из Украины, из Киева. Он надеется, что спустя некоторое время, когда подрастут его двое детей, он привезет их на родину жены, чтобы показать, откуда их мама.

Саблиминал сознался, что пока не знаком с творчеством украинских реперов. Но сказал, что с радостью познакомится со звездами украинского хип-хопа, репа и если получится, то сделает какие-то совместные работы с ними. Он отметил, что сейчас выходит альбом, в котором собраны композиции в его исполнении, сделанные в сотрудничестве и он очень любит сотрудничать с коллегами из других стран.