В зоне АТО критически не хватает автомобилей скорой помощи – волонтеры

Киев. УНИАН. 21 июля. В зоне АТО критически не хватает автомобилей скорой медицинской помощи для спасения раненых украинских бойцов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила куратор медицинской службы Штаба национального сопротивления Юлия Вотчер.

По ее словам, Национальной гвардии и военным приходится своими силами на военной технике доставлять раненых в ближайшие лечебные учреждения.

«Техника, которая должна очищать страну от террористов, еще и возит раненых к местам, где можно получить хоть какую-то медицинскую помощь. Однако полноценно лечить раненых можно только в больницах мирной Украины. Для этого транспорта фактически нет. 15 «скорых» Минздрав кому-то отдал. Но кому отдал, где эти машины? В зонах АТО, где мы постоянно бываем, мы не видели ни одной из них», - сказала волонтер.

По словам Вотчер, бойцы «умирают не от ранений как таковых, а от неквалифицированной помощи и отсутствия препаратов».

«Четыре месяца мы воюем, а государство не смогло наладить производство препаратов и тех средств медицинской защиты, которые крайне нужны на передовой. Крайне не хватает антибиотиков 5-го поколения, закупок нет. Как заявляют чиновники, «правильные» и верные законы они примут после того, когда закончится война. Но какой ценой? Первое время мы обеспечивали бойцов медикаментами, которые были собраны во время событий на Майдане, потому что этих лекарств было очень много. Теперь собираем деньги и сами закупаем и развозим. Даже (министр здравоохранения) Мусий ездил на передовую один раз, и то брал у нас лекарства», - заявила Вотчер.

В ходе пресс-конференции также подчеркивалось, что лучшим видом транспортировки раненых в условиях войны является санитарная авиация, которая может спасти человека от смерти или увечья.

Академик Национальной академии медицинских наук Украины, профессор-нейрохирург Виталий Цымбалюк отметил, что нейрохирургического больного могут спасти от смерти и инвалидности лишь два момента: первая помощь (остановить кровотечение и сделать антисептическую повязку) и очень быстро доставить раненого в нейрохирургическое учреждение.

«Мы сейчас теряем цвет нации. Нам нужно срочно развивать санитарную авиацию, которая может доставлять раненых в специализированные медицинские учреждения страны. Можно спасти очень много молодых людей с тяжелыми травмами конечностей, с повреждениями магистральных сосудов. И они будут спасены», - подчеркнул Цымбалюк.