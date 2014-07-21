Украине угрожает возобновление циркуляции дикого полиовируса – эпидемиолог

Киев. УНИАН. 21 июля. Украине угрожает возобновление циркуляции дикого полиовируса – опаснейшего вида полиомиелита.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии медицинских наук Украины, академик Виктория Задорожная.

По словам эпидемиолога, с 2010 года объем прививок в Украине начал снижаться из-за недостатка вакцин, антивакцинальную кампанию, отказ родителей, соответственно, только около 70% детей были привиты по возрасту.

«Эта ситуация – крайне опасная. Мы стали угрозой не только сами для себя, но и для всего мира, поскольку, учитывая миграционные процессы, любой возбудитель может попасть как от нас на другую часть планеты, так и наоборот. Сейчас ситуация просто катастрофическая – вакцины заканчиваются», - сказала Задорожная.

Она отметила, что полиомиелит – страшное заболевание, при котором ребенок или умирает, или становится инвалидом.

«Сегодня есть риск возобновления циркуляции дикого полиовируса, который мы преодолели в 2002 году. С того времени в Украине не было этой болезни. Мы были сертифицированы в составе европейского региона, свободного от полиомиелита», - отметила эпидемиолог.

Она подчеркнула, что угроза полиомиелита значительно возрастает в условиях боевых действий.

«Мы имели подобные случаи в Чечне в 1995 году, когда заболели более 100 детей. Это Сирия, где с прошлого года циркулирует дикий полиовирус, на тех территориях, на которых его уже не было. Этот вирус циркулирует вокруг нас и может попасть очень быстро, и иметь для нас непредсказуемые последствия. Это так же касается и кори, и дифтерии, и других «детских инфекций». Происходит накопление незащищенных детей, и когда возбудитель попадет в такие благоприятные условия, то мы будем иметь проблему, которую трудно преодолевать. Предупредить проще и намного дешевле, чем бороться с инфекцией», - отметила Задорожная.

*** Полиомиелит - инфекционное заболевание, при котором поражается центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт и лимфатическая система. Болезнь является самой распространенной причиной возникновения у детей физических недостатков.

Вирус полиомиелита, попав в организм, проникает в нервную систему через кровь, поражает различные отделы, преимущественно двигательные клетки спинного мозга, а также двигательные корешки, которые отвечают за движения. Вирус полиомиелита распространяется воздушно-капельным путем (чихание, кашель) или по типу кишечной инфекции (через фекалии больного). Основное средство профилактики болезни - вакцинация детей.

Возбудитель полиомиелита - вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, или вместе с немытыми продуктами и выделениями больного человека. Возбудитель заболевания достаточно стойкий, он способен несколько месяцев жить в молоке, овощах, в сточных водах и фекалиях. При обработке дезинфицирующими препаратами и при высокой температуре погибает. Это единственный способ обработки предметов быта или продуктов, который исключает заражение.

Инкубационный период полиомиелита продолжается приблизительно две недели. Сначала вирус попадает в кишечник и фиксируется на слизистых оболочках. Потом проникает в кровеносную систему, вместе с кровью распространяется по всему организму, влияя на внутренние системы и органы. Особенно страдают головной и спинной мозг, поскольку вирус поражает не только клетки, но и отходящие от мозга нервные окончания.