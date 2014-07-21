Киев. 21 июля. УНИАН. В Киеве презентован историко-культурологический альманах «Майдан. (Р)эволюция духа». Автором и куратором проекта выступил музыкант, писатель и телеведущий Антин Мухарский.

Издание представил сам Мухарский на пресс-конференции в УНИАН.

«Этот каталог имеет основную миссию и основное задание – каталогизировать и архивировать воспоминания, фотографии, архивировать эмоции, которые пересказывали в своих эссе, интервью, рассказах непосредственные участники Майдана», - подчеркнул автор идеи.

В книге, иллюстрированной более чем 200 фотографиями, собраны свидетельства очевидцев, а также исторические, культурологические и философские статьи и эссе, которые освещают события украинской национально-освободительной революции в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

По словам Мухарского, работа над каталогом велась 4 месяца, и уже есть готовый продукт с сигнальными экземплярами. Ожидается, что уже через несколько дней альманах поступит в книжные магазины и сети для реализации.

Мухарский сообщил, что в каталог 6 основных разделов. Первый посвящен хронологии событий Майдана, собранной, в частности по материалам СМИ. Второй раздел - воспоминания участников, среди которых сотники Майдана Владимир Парасюк, Владислав Кириченко, активисты Автомайдана Дмитрий Булатов и Сергей Поярков, казак Михаил Гаврилюк, «ангелы Майдана», которые 20 февраля выносили из-под пуль раненых и убитых людей. Третий раздел представлен аналитикой от Тараса Возняка, Сергея Дацюка, Ярослава Грицака, Евгения Сверстюка, Вадима Скуратовского, Андрея Портнова, Михаила Ходорковского и других.

Еще три раздела представляют «художественный срез» Майдана: литературный Майдан, художественный Майдан и революционная поэзия. Среди его авторов: Юрий Андрухович, Юрий Винничук, Оксана Забужко, Тарас Прохасько, Ирэна Карпа, Олеся Авраменко, Влад Троицкий, Лесь Подеревянский, Иван Семесюк, Александр Ройтбурд, Олекса Манн и другие.

Как сказал Мухарский, альманах является одной из первых попыток осветить, постичь, проанализировать разные аспекты и проблематику тех революционных дней.

Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Издатель - “Наш формат”. Тираж - 1,5 тыс. экземпляров. Стоимость одной книги - 250 грн. Собранные средства планируется направить на развитие других смежных проектов. В частности, уже вышел в свет отдельный альбом 50 наилучших фотографий с изображением событий на Майдане. Проводится работа по организации выставки фоторабот об этих событиях, снят документальный фильм «Майдан – искусство сопротивления», а также планируется создать цикл телепрограмм, посвященных героям Майдана, и тому подобное.

Мухарский сообщил, что в планах - издать книгу на английском, немецком, французском, возможно, польском языках.

Активный участник революционных событий Андрей Ермоленко, который стал участником проекта «Майдан. (Р)эволюция духа» и уже известен тем, что изготовляет шевроны для батальонов украинской армии, заявил, что эта книга является напоминанием для всех, зачем люди вышли на Майдан, завоевывали в борьбе свое лучше будущее. По его убеждению, альманах должен обязательно быть переведен на другие языки, чтобы во всем мире люди смогли ознакомиться с тем, что здесь происходило.

«Необходимо, чтобы на Западе это все прочитали и поняли, зачем люди вышли, зачем они стояли. Потому что Запад постепенно о нас забывает, и до сбитого самолета о нас начали замалчивать, и никого не интересовало, что у нас на передовой погибают люди. Мы этим проектом не даем возможности и нам всем забыть наших настоящих героев», - подчеркнул Ермоленко.

Мухарский сообщил, что 24 июля презентует альманах на Майдане, и там все желающие смогут его приобрести.

По его словам, также ожидается издание упрощенной версии альманаха в ридер-версии.

Чтобы обеспечить выход книги в свет, по словам Мухарского, он продал квартиру. «Однажды ночью мне пришла такая мысль, что должен это зафиксировать… Я на Черновецкого, конечно, не тяну, но такие чудеса иногда случаются... У меня не стоял вопрос, где я возьму деньги», - сказал Мухарский.

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1051-prezentatsiya-istoriko-kulturologicheskogo-almanaha-maydan-revolyutsiya-duha.html