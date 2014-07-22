Застройщик «Прайм-Девелопмент» просит защиты власти от незаконного отчуждения строительного объекта

Киев. 22 июля. УНИАН. Компания «Прайм-Девелопмент», выкупившая корпоративные права на застройку жилого комплекса «Печерский бастион» по улице Ольшанской, 2 в Печерском районе столицы, заявляет о вооруженном нападении на свой строительный объект и просит защиты власти от его незаконного отчуждения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил юрист, официальный представитель компании Алексей Петренко.

«У нас есть вся разрешительная документация, поэтому у нас нет конфликта с местной властью или государственными органами. Также у нас нет конфликта с общественностью. Значит, есть третья сторона, которая организатор этого нападения, заинтересованная сторона. Я настаиваю, что эти действия, которые происходили 17, 18 июля и продолжаются сейчас, это не что иное, как попытка рейдерского захвата права застройки земельного участка», - сказал Петренко.

Он сообщил, что вечером 17 июля 200 неизвестных мужчин напали на офис строительной компании "Прайм-Девелопмент" на улице Ольшанской, 2. Неизвестные были вооружены битами и арматурой. Нападавшие разбили витрины, машину, выбили двери, похитили компьютеры, серверы, камеры видеонаблюдения и другое более мелкое имущество, разбили установку геологической разведки, а также избили охранников. Кроме того, нападавшие украли официальную документацию, в том числе, некоторые оригиналы документов. При этом Петренко отметил, что неизвестные не предоставили никакой информации, почему они напали на офис.

По словам Петренко, строительная компания на сегодняшний день имеет всю разрешительную документацию для проведения изыскательных работ, необходимых для капитального строительства объекта. Эти работы необходимо провести для того, укрепить склоны.

«Эти работы, в первую очередь, обеспечат безопасность жителей, которые находятся внизу, на территории, прилегающей к склону. Эти работы обеспечат, чтобы уже существующие на склоне построенные стены и помещения не съехали с холмом вниз. Это направлено на безопасность людей. А во вторую очередь, это также выполнение обязательств, возложенных на нас Киевским городским советом», - сказал Петренко, добавив, что на сегодняшний день в строительный объект уже было вложено 200 млн грн.

Также юрист отметил, что такой сложной ситуацией обеспокоены инвесторы объекта, которые с завтрашнего дня будут пикетировать госучреждения с целью привлечения внимания власти к данной проблеме.

«Милиция не хочет реагировать на эти факты беспорядка и правонарушений. Мы обратились с открытыми письмами на имена президента, генерального прокурора, главы КГГА, к тем, кто может помочь восстановить наши права. С сегодняшнего дня будут также проходить пикеты при участии наших инвесторов. Мы боремся вместе с ними, плечом к плечу. Их более 70 и они терпят уже более трех лет», - отметил Петренко.

В частности, один из инвесторов объекта Руслан Посевкин отметил, что он лично встречался с жителями соседних домов и не видел агрессии с их стороны.

«Я лично встречался с людьми. Я не видел от жителей соседних домов агрессию, что они против стройки. Можно было проводить спокойные переговоры, договориться. … У нас нет вопроса к руководству, мы предлагаем выяснять все цивилизованно», - сказал Посевкин.

В свою очередь, юрист Петренко подчеркнул, что компания намерена отстаивать свои права и сделает все, чтобы продолжить работу на объекте.

Как сообщал УНИАН, «Прайм-Девелопмент» выкупила корпоративные права на застройку жилого комплекса «Печерский бастион» у компании «Сфера-Сити». Прежний владелец жилого комплекса «Печерский бастион» начал подготовительные работы по его строительству летом 2012 года. Проект строительства, в частности, предполагал возведение четырех домов на более чем 1,5 тыс. квартир, а также возведение торгово-развлекательного комплекса. Первую очередь жилого комплекса планировалось сдать в эксплуатацию уже в первом квартале 2013 года. Однако позже, из-за противодействия инициативной группы, выступившей против застройки данного участка земли, строительство было приостановлено.

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1064-problema-kievskih-nedostroev-est-optimalnoe-reshenie-v-interesah-investorov-zastroyschikov-i-kievlyan.html