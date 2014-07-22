Миноритарные акционеры «ВТБ Банка» заявляют об искажении банком отчетности и искусственном занижении стоимости акций

Киев. 22 июля. УНИАН. Входящий в группу крупнейших финучреждений Украины «ВТБ Банк», дочерняя структура российского «Внешторгбанка», нарушает права своих миноритарных акционеров, не предоставляя либо искажая информацию в отчетности и искусственно занижая рыночную стоимость своих акций для выкупа их основным акционером по заниженной стоимости.

Об этом заявили миноритарные акционеры «ВТБ Банка» на пресс-конференция в УНИАН.

«Геополитика Российской Федерации по отношению к Украине практически ничем не отличается от политики российских банков по отношению к миноритарным акционерам: с нами не считаются, нас обманывают, наше имущество используют в своих интересах», - сказал правозащитник, представитель миноритарного акционера банка Сергей Товстуха. Он сообщил, что помимо основного собственника, российского «Внешторгбанка», акциями «ВТБ Банка» владеют свыше 1,5 тыс. юридических и физических лиц – резидентов Украины.

Правозащитник отметил, что согласно законодательству, акционерное общество обязано перед общим собранием предоставлять документы, необходимые для принятия решения на этом собрании. «На годовом очередном собрании акционеров в 2013 году принималось решение об утверждении аудиторского отчета, который не только не представили для ознакомления акционерам, но которого, как оказалось, вообще не существовало на указанную в законе дату», - добавил он и сообщил, что в этом можно убедиться, анализируя документы на официальном сайте банка.

Помимо этого, миноритарные акционеры заявили, что банк искусственно занижает рыночную стоимость своих акций, вступая в сговор с биржей ПФТС (Первая фондовая торговая система), где котируются акции банка. Акционер Юлия Минчук сообщила, что 11 июня, когда ничего необычного ни в мире, ни в работе банка не произошло, биржевой курс акций банка после стабильного значения в течение длительного времени обвалился более чем в 3 раза, с 3 грн до 0,9 грн за акцию.

«Главный вопрос – цена выкупа акций, которая формируется на основании биржевого курса. 11 июня биржевой курс резко упал, а на следующий день, 12 июня, наблюдательный совет банка принял решение об увеличении уставного капитала. Здесь задействована биржа ПФТС и тот, кому это выгодно, главный акционер, чтобы выкупить акции по низкой цене», - сказала она. Минчук пояснила, что цена обязательного выкупа акций у миноритарных акционеров формируется на основании биржевого курса на дату принятия решения об увеличении капитала, т.е., в данном случае это будет заниженная цена в 0,9 грн за акцию.

Также миноритарные акционеры сообщили, что с момента смены собственника банка в 2006 году, они не получают дивиденды в связи с убыточной деятельностью банка и не могут участвовать в его управлении. «В девяностые годы банк получал прибыль. С 2007 года после смены собственника банк показывает убытки нарастающим итогом… По закону акционеры должны получать дивиденды и участвовать в управлении банком. В реальности миноритарные акционеры не принимают участия в управлении банком, от нашего голоса ничего не зависит. Убыток, который задекларировал «ВТБ Банк», получен по вине менеджмента банка, миноритарные акционеры к этому не причастны», - сказала акционер и многолетний клиент банка Людмила Чайка.

Как сообщал УНИАН, «ВТБ Банк» в 2013 году получил 194,042 млн грн убытка против прибыли в 315,821 млн грн годом ранее

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1065-rossiyskiy-bank-pereshel-gran-delovoy-etiki-i-ignoriruet-zakonodatelstvo-i-gosudarstvennost-ukrainyi.html