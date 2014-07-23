ВОО «Громадська сила» оказывает помощь участникам АТО и их семьям - Загид Краснов

Киев. 23 июля. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Громадська Сила» объявила о старте всеукраинской программы «Они защищают Украину».

Об этом лидер ВОО «Громадська Сила», известный днепропетровский политик, меценат и бизнесмен Загид Краснов сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, целью программы является поддержка патриотов Донбасса, которые готовы с оружием в руках защищать свои дома и отстаивать территориальную целостность Украины.

Краснов отметил, что его организация обеспечивает социальную защиту семей участников антитеррористической операции.

«Громадська Сила» берет на себя ответственность оказывать помощь в предоставлении жилья в Днепропетровске, трудоустройстве и опеке над детьми и ежемесячной материальной помощи семьям тех патриотов из Донбасса, которые участвуют в АТО», - сказал Краснов.

Он уточнил, что организация уже оказывает материальную помощь семьям участников АТО, семьям, потерявшем кормильца в АТО, будет заниматься оздоровлением и психологической реабилитацией детей, а также будет предоставлять юридические консультации тем военнослужащим, которые уже были в зоне АТО, в отстаивании их социальных прав.

Краснов призвал бизнесменов объединиться и присоединиться к программе «Они защищают Украину».

«Сегодня война, и каждый мужик должен воевать, а если он не воюет, он должен помочь тем семьям, которые в этой помощи нуждаются. В это сложное для страны время бизнес должен быть максимально ответственным, и те, кто имеет возможность, должны заботиться о чужих детях, как о своих», - сказал Краснов.

Он также сообщил, что в первую очередь организация оказывает помощь семьям погибших участников АТО. Чтобы получить помощь, необходимо позвонить на телефон «горячей линии» ВОО «Громадська Сила» в Днепропетровске - (056) 735 23 23, указав ФИО и номер части.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/49874

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1071-voo-gromadska-sila-obyyavlyaet-o-starte-vseukrainskoy-programmyi-oni-zaschischayut-ukrainu.html