Федерация профсоюзов призывает парламент не поддерживать изменения в госбюджет, предложенные Кабмином

Киев. 23 июля. УНИАН. Федерация профсоюзов Украины призывает депутатов Верховной Рады не голосовать за законопроект, предложенный правительством, о внесении изменений в государственный бюджет на 2014 год, так как многие правки ущемляют права трудящихся.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

"Этот законопроект может сузить или даже запретить использование норм трудового законодательства, которые содержатся в действующем законодательстве. Эти нормы могут действительно быть ограничены, но только при условии введения военного положения", - сказал он.

Осовой отметил, что в законопроекте предусмотрено изменение порядка индексации доходов населения, что приведет к снижению покупательской способности пенсионеров и значительно ухудшит жизненный уровень населения. Также Кабмин предлагает предоставить руководителям бюджетных учреждений возможность без согласия и предупреждения работников устанавливать режим неполного рабочего дня и отправлять в отпуск без сохранения заработной платы на определенный руководителями срок. Кроме того, по словам главы Федерации профсоюзов, в законопроекте предусмотрена «заморозка» социальных стандартов и гарантий, тогда как, к примеру, размер минимальной зарплаты и так находится на уровне ниже прожиточного.

Осовой также подчеркнул, что изменения в госбюджет должны обсуждаться с общественностью, чего не было сделано, поэтому он призывает правительство наладить конструктивный социальный диалог с обществом.

Глава Профсоюза работников государственных учреждений Украины Татьяна Никитина отметила, что профсоюзы обратились с открытыми письмами к правительству, профильным министерствам, депутатам с призывом, чтобы изменения в госбюджет были пересмотрены и не были приняты в таком виде.

«Еще вчера профсоюз отвез все письма-обращения ко всем депутатам, во все комитеты, главе Верховной Рады, чтобы ни в коем случае этот проект закона в том виде, в котором он был представлен, не был принят. …Мы призываем всех депутатов не голосовать за этот законопроект», - сказала Никитина.

В свою очередь, заместитель главы Федерации профсоюзов Украины, глава правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Сергей Кондрюк отметил, что работники – члены профсоюзов настроены решительно и выступают категорически против данного законопроекта.

«В случае если Рада не услышат наши призывы и примет такой законопроект, члены профсоюзов призывают нас к серьезным протестным действиям», - сказал Кондрюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что намерен в четверг, 24 июля, представить народным депутатам Украины проект изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный правительством.

Ранее в правительстве заявляли, что дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и Кабмин намерен провести секвестр бюджета. В частности, предложено сократить расходы на госаппарат и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Видео-запись пресс-конференции:http://www.unian.net/multimedia/video-1/1080-izmeneniyami-v-byudjet-pravitelstvo-prodoljaet-nastuplenie-na-prava-trudyaschihsya.html